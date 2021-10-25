"Укрзалізниця" відновлює рейси з Києва до Варшави: розклад і ціни

Українці вже можуть придбати квитки ще в одне місто Польщі, курсуватиме поїзд з 4 листопада

З Києва до Варшави знову курсуватиме потяг / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" з 4 листопада відновлює курсування поїзда №67/68 Київ – Варшава після 1.5 річної перерви через карантиннні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48, в Варшаву він прибуватиме наступного дня о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва о 11:00. Шлях з Києва до Варшави на поїзді займає 15 годин і 14 хвилин.

Квитки для покупки вже доступні для пасажирів. Вартість одного місця – 1350,84 грн.

10 жовтня "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Польщею, запустивши поїзд Київ – Перемишль.

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Нові правила безпечних подорожей

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один з документів, який підтверджує:

отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси в п'ять європейських країн.