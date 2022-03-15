"Укрзалізниця" запускає евакуаційні рейси: куди можна виїхати 15 березня

Евакуаційні рейси "Укрзалізниці" 15 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух евакуаційних потягів.

Про це інформує компанія на своєму сайті.

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15 березня всі потяги мають виїхати вчасно. Проте їхній графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, до того ж, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

По ст. Київ

11:46 – № 45/46 Ужгород – Краматорськ.

13:09 – № 114/113 Лиман – Львів.

13:09 – № 142/141 Лиман – Львів.

14:07 – № 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.

14:25 – № 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.

15:02 – № 55/56 Київ-Пас – Рахів.

17:09 – № 13/14 Київ-Пас – Солотвино.

17:42 – № 790/789 Київ-Пас – Кропивницький.

17:42 – № 792/791 Київ-Пас – Кременчук.

18:30 – № 81/82 Київ-Пас – Ужгород.

19:06 – № 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ.

19:13 – № 67/68 Київ-Пас – Варшава.

19:48 – № 95/96 Київ-Пас – Рахів.

20:12 – № 49/50 Київ-Пас – Трускавець.

20:21 – № 57/59 Київ-Пас – Ворохта.

20:21 – № 60/58 Київ-Пас – Чоп.

21:07 – № 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1.

21:08 – № 29/30 Київ-Пас – Ужгород.

21:15 – № 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна.

21:22 – № 98/97 Київ-Пас – Ковель.

21:28 – № 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний.

21:33 – № 130/129 Кременчук – Ворохта.

21:33 – № 149/159 Полтава Півд – Чернівці.

21:50 – № 17/18 Харків-Пас – Ужгород.

22:22 – № 7/8 Київ-Пас – Чернівці.

22:27 – № 45/46 Краматорськ – Ужгород.

22:37 – № 91/92 Київ-Пас – Львів.

22:49 – № 138/137 Хмельницький – Лиман.

23:46 – № 771/772 Київ-Пас – Хмельницький.

По ст. Одеса

14:15 – № 25/26 Одеса-Головна – Рахів.

18:22 – № 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.

20:49 – № 136/135 Одеса-Головна – Чернівці.

21:31 – № 12/11 Одеса-Головна – Львів.

22:03 – № 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас.

22:25 – № 08/07 Одеса-Головна – Харків-Пас.

По ст. Полтава

15:21 – № 149/159 Полтава Південна – Чернівці.

17:20 – № 17/18 Харків-Пас – Ужгород.

23:20 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ.

23:42 – № 08/07 Харків-Пас – Одеса-Головна

По ст. Харків

11:10 – № 1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ.

12:06 – № 45/46 Краматорськ – Ужгород.

14:10 – № 114/113 Львів – Лиман.

15:09 – № 17/18 Харків-Пас – Ужгород.

19:27 – № 795/796 Харків-Пас – Дніпро.

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ.

21:43 – № 08/07 Харків-Пас – Одеса-Головна.

22:10 – № 45/46 Ужгород – Краматорськ.

По ст. Віннниця

9:01 – № 138/137 Лиман – Хмельницький.

17:15 – № 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.

19:38 – № 138/137 Хмельницький – Лиман.

По ст. Дніпро

14:26 – № 42/41 Дніпро – Трускавець.

23:11 – № 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По ст. Запоріжжя

12:20 – № 120/119 Запоріжжя-1 – Львів.

21:38 – № 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По ст. Ужгород

22:00 – № 29/30 Ужгород – Київ-Пас.

12:58 – № 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.

18:59 – № 38/36-35/37 Пшемисль – Одеса-Головна.

По ст. Івано-Франківський

9:40 – № 130/129 Кременчук – Ворохта.

9:40 – № 149/159 Полтава Південна – Чернівці.

11:16 – № 136/135 Одеса-Головна – Чернівці.

16:24 – № 149/150 Чернівці – Полтава Південна.

16:38 – № 130/129 Ворохта – Кременчук.

17:07 – № 25/26 Рахів – Одеса-Головна.

20:04 – № 43/44 Івано-Франківськ – Київ-Пас.

21:28 – № 136/135 Чернівці – Одеса-Головна.

21:59 – № 95/96 Рахів – Київ-Пас.

23:22 – № 07/08 Чернівці – Київ-Пас.

По ст. Львів

10:00 – № 114/113 Львів – Лиман.

11:06 – № 749/750 Івано-Франківськ – Київ-Пас.

12:08 – № 21/22 Харків-Пас – Трускавець.

14:05 – № 120/119 Львів – Запоріжжя-1.

14:15 – № 142/141 Львів – Лиман.

15:22 – № 42/41 Трускавець – Дніпро.

18:07 – № 21/22 Трускавець – Харків-Пас.

18:43 – № 15/16 Рахів – Харків-Пас.

20:22 – № 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.

20:40 – № 60/58 Чоп – Київ-Пас.

21:00 – № 145/146 Львів – Ужгород.

22:15 – № 81/82 Ужгород – Київ-Пас.

22:25 – № 12/11 Львів – Одеса-Головна.

22:40 – № 49/50 Трускавець – Київ-Пас.

23:28 – № 55/56 Рахів – Київ-Пас.

23:19 – № 91/92 Львів – Київ-Пас.

По ст. Кривий Ріг

10:00 – № 114/113 Львів – Лиман.

11:06 – № 749/750 Івано-Франківськ – Київ-Пас.

12:08 – № 21/22 Харків-Пас – Трускавець.

14:05 – № 120/119 Львів – Запоріжжя-1.

14:15 – № 142/141 Львів – Лиман.

15:22 – № 42/41 Трускавець – Дніпро.

18:07 – № 21/22 Трускавець – Харків-Пас.

18:43 – № 15/16 Рахів – Харків-Пас.

20:22 – № 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.

20:40 – № 60/58 Чоп – Київ-Пас.

21:00 – № 145/146 Львів – Ужгород.

22:15 – № 81/82 Ужгород – Київ-Пас.

22:25 – № 12/11 Львів – Одеса-Головна.

22:40 – № 49/50 Трускавець – Київ-Пас.

23:28 – № 55/56 Рахів – Київ-Пас.

23:19 – № 91/92 Львів – Київ-Пас.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть інші пасажири.

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Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Також ми розповідали, що "Укрзалізниця" планує націоналізувати "золотий вагон" Віктора Медведчука.