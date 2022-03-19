"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – куди можна дістатися 19 березня

Куди можна евакуюватись 19 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні
Укрзалізниця продовжує евакуацію українців і призначає додаткові спеціальні потяги для цього.
Розклад їхнього руху компанія оприлюднила на офіційному сайті.
Отже, 19 березня поїдуть такі потяги:
- 17:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Львів;
- 19:13 – Київ – Хелм;
- 9:40 – № 229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – № 239/240 Харків – Львів;
- 20:00 – № 234/233 Дніпро – Чоп;
- 13:00 – № 263/264 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – № 265/266 Краматорськ – Львів;
- 16:05 – № 225 Запоріжжя – Ковель;
- 22:32 – Одеса – Ужгород;
- 16:10 – № 7931 Покровськ – Дніпро;
- 14:00 – № 7922 Новозолотарівка – Слов’янськ.
Націоналізація російських вагонів
Голова правління компанії Олександр Камишин повідомив, що "Укрзалізниця" починає націоналізацію вагонів, що є власністю Росії і стоять на українських коліях.
Це стало можливим після підписання президентом закону, яким дозволяється примусове вилучення об’єктів власності держави-агресорки.
За словами Камишина, в Україні таких вагонів близько 15 тисяч, а наших в РФ менш ніж 500 штук.
"Сьогодні" також розповідали, як евакуювати потягом свою тваринку і в яких країнах для українців зробили безкоштовний проїзд залізницею.