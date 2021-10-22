"Укрзалізниця" попередила українців про затримки поїздів: список рейсів

Ремонтні роботи триватимуть майже тиждень, до 29 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попередила українців, які збираються подорожувати поїздами компанії, про затримки рейсів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба.

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Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик., Тимкове, Бурти та Херсон. Причиною стали колійні роботи а дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка (Сміла).

А на станціях Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка, з 25 по 27 жовтня, затримки будуть через проведення робіт на станції Козятин-1.

Також, через ремонтні роботи, пізніше на півгодини прибуватимуть до Києва поїзди:

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№ 748 Львів — Київ;

№ 764 Одеса — Київ;

№ 716 Перемишль — Київ.

А до Львова, пізніше на 20-25 хвилин, прибуватимуть поїзди:

№ 747 Київ — Львів;

№ 715 Київ — Перемишль.

Ремонтні роботи триватимуть майже тиждень, до 29 жовтня.

Нові правила

З 21 жовтня, окрім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого прямування пасажири повинні мати:

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сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, повинні бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Для посадки в поїзд не можна використовувати інформацію про проведення вакцинації в HELSI.me. Але можна використовувати сертифікат про вакцинацію, перекладений на іноземну мову.

У поїздах "Інтерсіті" також перевіряють документи при вході в поїзд. Раніше там проводили перевірки вже під час руху складу.

Відзначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно.

Крім введення нових правил перевезення пасажирів, "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси в п'ять європейських країн.

А повний перелік нових карантинних правил для залізничних перевезень дивіться в нашому матеріалі.