"Укрзалізниця" попередила українців про затримки поїздів: список рейсів

Ремонтні роботи триватимуть майже тиждень, до 29 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" попередила українців, які збираються подорожувати поїздами компанії, про затримки рейсів через ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба.
Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик., Тимкове, Бурти та Херсон. Причиною стали колійні роботи а дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка (Сміла).
А на станціях Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка, з 25 по 27 жовтня, затримки будуть через проведення робіт на станції Козятин-1.
Також, через ремонтні роботи, пізніше на півгодини прибуватимуть до Києва поїзди:
- № 748 Львів — Київ;
- № 764 Одеса — Київ;
- № 716 Перемишль — Київ.
А до Львова, пізніше на 20-25 хвилин, прибуватимуть поїзди:
- № 747 Київ — Львів;
- № 715 Київ — Перемишль.
Ремонтні роботи триватимуть майже тиждень, до 29 жовтня.
Нові правила
З 21 жовтня, окрім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого прямування пасажири повинні мати:
- сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, повинні бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
Для посадки в поїзд не можна використовувати інформацію про проведення вакцинації в HELSI.me. Але можна використовувати сертифікат про вакцинацію, перекладений на іноземну мову.
У поїздах "Інтерсіті" також перевіряють документи при вході в поїзд. Раніше там проводили перевірки вже під час руху складу.
Відзначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно.
Крім введення нових правил перевезення пасажирів, "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси в п'ять європейських країн.
А повний перелік нових карантинних правил для залізничних перевезень дивіться в нашому матеріалі.