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"Укрзализныця" предупредила украинцев о задержках поездов: список рейсов

Виктория Барановская
22 октября, 15:23
Поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа

Ремонтные работы продлятся почти неделю, до 29 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" предупредила украинцев, которые собираются путешествовать поездами компании, о задержках рейсов из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции Мироновка, Пятихатки-Стык., Тимкове, Бурты и Херсон. Причиной стали путевые работы, на участке Мироновка – им. Т. Шевченко (Смела).

А на станциях Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка, с 25 по 27 октября, задержки будут через проведение работ на станции Казатин-1.

Также, из-за ремонтных работ, позже на полчаса будут прибывать в Киев поезда:

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  • № 748 Львов – Киев;
  • № 764 Одесса – Киев;
  • № 716 Перемышль – Киев.

А во Львов, позже на 20-25 минут, прибывать поезда:

  • № 747 Киев – Львов;
  • № 715 Киев – Перемышль.

Ремонтные работы продлятся почти неделю, до 29 октября.

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