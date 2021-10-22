"Укрзализныця" предупредила украинцев о задержках поездов: список рейсов

Ремонтные работы продлятся почти неделю, до 29 октября / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" предупредила украинцев, которые собираются путешествовать поездами компании, о задержках рейсов из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба.
Поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции Мироновка, Пятихатки-Стык., Тимкове, Бурты и Херсон. Причиной стали путевые работы, на участке Мироновка – им. Т. Шевченко (Смела).
А на станциях Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка, с 25 по 27 октября, задержки будут через проведение работ на станции Казатин-1.
Также, из-за ремонтных работ, позже на полчаса будут прибывать в Киев поезда:
- № 748 Львов – Киев;
- № 764 Одесса – Киев;
- № 716 Перемышль – Киев.
А во Львов, позже на 20-25 минут, прибывать поезда:
- № 747 Киев – Львов;
- № 715 Киев – Перемышль.
Ремонтные работы продлятся почти неделю, до 29 октября.
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