"Укрзалізниця" призначила нові рейси на свята – ціни та напрямки

Призначено 6 додаткових поїздів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначає 6 додаткових поїздів на період зимових свят, оскільки у ці дні набагато більший попит. Українці їдуть у гості, або ж на відпочинок.

Про це повідомляє пресслужба.

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"У зв’язку з підвищеним попитом у період зимових свят АТ "Укрзалізниця" призначає 6 додаткових поїздів", – йдеться у повідомленні.

Додатково їздитимуть:

№266/265 Київ – Херсон вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);

№222/221 Херсон – Київ вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);

№123/124 Київ – Одеса вирушить з Києва 31 грудня, з Одеси 1 січня (квитки від 742 грн);

№239/240 Київ – Ужгород вирушатиме з Києва з 24 грудня по 8 січня через день (квитки від 276 грн);

№170/253 Київ – Харків вирушить з Києва 31 грудня. У зворотному напрямку – 31 грудня

№173/192 Київ – Львів вирушить з Києва та Львова 31 грудня.

Найдовший маршрут в Україні

13 грудня у свій перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів. Його маршрут вважається найдовшим, адже потяг долає 1806 км і сполучає 7 областей.

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Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчому, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Кінцева зупинка – у найбільш високогірному місті України.

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