"Укрзалізниця" запускає додаткові евакуаційні рейси: куди виїхати 20 березня

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 20 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Станом на 20 березня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Окрім усталеного переліку рейсів із Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, щодня з’являються додаткові.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 20 березня.

Реклама

У неділю вивозитимуть людей з Києва, Харкова, Дніпра та Краматорська до Львова, станції Чоп та Ужгорода. Графік такий:

17:00 – Інтерсіті+, Дарницький вокзал, Київ – Львів;

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;

13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;

16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів;

22:32 – Одеса – Ужгород;

19:13 – Київ – Холм.

Щодня українців вивозять і за кордон. Основні напрямки – це Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія (з пересадкою в Ізмаїлі). Нещодавно запустили рейси до Австрії з можливою пересадкою в Захоні або Будапешті.

Що варто знати

Пасажирів пропускають через кордон на підставі закордонного паспорта або паспорта громадянина України. Більшість евакуаційних поїздів безкоштовні.

Реклама

Раніше ми розповідали, що низка країн Європи запровадила безкоштовний проїзд на залізниці. Українцям для цього достатньо показати паспорт.

Водночас "Укрзалізниця" планує націоналізувати особливий вагон Віктора Медведчука для потреб громадян.