"Укрпошта" запустила новий інтернет-магазин: де він доступний

Магазин "Укрпошти" тепер працює на Amazon / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нову поштову марку від "Укрпошти" під назвою "Українська Мрія" можна буде купити на Amazon. "Укрпошта" стала першою у світі поштовою компанією, яка відкрила свій магазин на цьому міжнародному майданчику з онлайн-продажів.

Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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"Поки Amazon не йде до нас, ми вирішили піти на Amazon, щоб краще познайомитися з ним, перш ніж привести його в Україну", – написав Смілянський.

Зазначимо, що марки "Українська мрія" продаються на Amazon наборами за ціною 30 доларів. До набору входить 6 марок, конверт та листівка.

Крім того, у продажу ще є марки "Російський військовий корабель... ВСЕ". Але набір із цими марками обійдеться дорожче, бо коштує 50 доларів.

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"Укрпошті" дозволили купити банк

Антимонопольний комітет України дозволив "Укрпошті придбати "Альпарі Банк". Угоду ще повинен погодити НБУ.

Якщо це станеться, то у відділеннях поштового оператора українці зможуть отримувати банківські послуги, а саме:

переказувати гроші;

поповнювати банківські картки.

Раніше ми розповідали, як ще відзначилася Укрпошта ", і писали, яку послугу для ВПО повернула "Дія".