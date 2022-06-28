"Укрпочта" запустила новый интернет-магазин: где он доступен

Магазин "Укрпочты" теперь работает на Amazon / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новую почтовую марку от "Укрпочты" с названием "Українська Мрія" можно будет купить на Amazon. "Укрпочта" стала первой в мире почтовой компанией, которая открыла свой магазин на этой международной площадке онлайн-продаж.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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"Пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти на Amazon, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину", – написал Смелянский.

Отметим, что марки "Українська мрія" продаются на Amazon наборами по цене 30 долларов. В набор входит 6 марок, конверт и открытка.

Кроме того, в продаже еще есть марки "Русский военный корабль... ВСЕ". Но набор с этими марками обойдется дороже, так как стоит 50 долларов.

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"Укрпочте" разрешили купить банк

Антимонопольный Комитет Украины разрешил "Укрпочте" купить "Альпари Банк". Сделку еще должен согласовать НБУ.

Если это произойдет, то в отделениях почтового оператора украинцы смогут получать банковские услуги, а именно:

переводить деньги;

пополнять банковские карточки.

Ранее мы рассказывали, как еще отличилась "Укрпочта", и писали, какую услугу для ВПЛ вернула "Дія".