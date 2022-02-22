"Укрпошта" запустила нову послугу: що тепер доступно клієнтам

Нова послуга від "Укрпошти" / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Клієнти "Укрпошти" відтепер можуть переказувати кошти за номером телефону. Доступно це для тих, хто користується платіжними картками Visa.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

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Доступною послуга стала відтоді, як "Укрпошта" долучилася до глобального сервісу Visa Alias.

Як здійснити переказ?

Для того, щоб переказати кошти, варто лише вказати номер телефону одержувача (раніше були карткові реквізити). Картковий рахунок одержувача повинен бути привʼязаний до вказаного номера телевону. Це, власне, і буде відображено під час платежу.



Здійснити це можна як у поштовому відділенні, так і на сайті "Укрпошти". Серед переваг цього способу — високий рівень безпеки, адже карткові реквізити не розголошуються.

Максимальна сума всіх переказів по одній картці відправника за добу – 65 000 грн.

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Нові тарифи "Укрпошти"

З 1 грудня 2022 року в Україні запроваджено нові тарифи "Укрпошти" на вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

У середньому вартість зросла на 15%, наприклад відправлення листа або листівки коштуватиме 15 грн замість 13, а пересилання легкої бандеролі (до 250 г) – від з 22,5 грн замість 19,5.

Нагадаємо, що з 1 лютого українці отримали можливість сформувати та оплатити відправлення онлайн, через сайт "Укрпошти".

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Раніше ми писали, яку нову послугу запустила "Укрпошта" для своїх клієнтів.