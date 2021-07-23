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Укрпошта готується підвищити тарифи: як і на що злетять ціни

23 липня, 19:12

Світлана Москаленко

Вартість сильно збільшиться на посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг і вище

"Укрпошта" підвищить тарифи. Колаж "Сьогодні"

Національний поштовий оператор "Укрпошта" готує підвищення тарифів на 20-40%. Про це йдеться в проекті документа, який розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Відповідні зміни підготувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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Нововведення торкнуться наступних послуг:

Нагадаємо, "Укрпошта" просила підвищити тарифи в середньому на 28,8%. Оператор звертався до НКРЗІ шість разів за останні кілька місяців. Це питання розглядалося комісією в 2019 році. Підвищення цін на послуги тільки на 20% аргументовано інтересами самої пошти, її клієнтів і політикою тарифоутворення в ЄС.

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