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Укрпочта готовится повысить тарифы: как и на что взлетят цены

23 июля, 19:12

Светлана Москаленко

Стоимость сильно вырастет на посылки без объявленной ценности массой до 10 кг и выше

"Укрпочта" повысит тарифы. Коллаж "Сегодня"

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" готовит повышение тарифов на 20-40%. Об этом идет речь в проекте документа, который размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Соответствующие изменения подготовила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Нововведения коснутся следующих услуг:

Напомним, "Укрпочта" просила повысить тарифы в среднем на 28,8%. Оператор обращался к НКРСИ шесть раз за последние несколько месяцев. Последний раз этот вопрос пересматривался комиссией в 2019 году. Повышение цен на услуги только на 20% аргументировано интересами самой почты, ее клиентов и политикой тарифообразования в ЕС.

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