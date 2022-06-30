"Укрпошта" змінює тарифи: скільки доведеться платити з 1 липня

На "Укрпошті" зміняться тарифи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" з п'ятниці, 1 липня, підвищує вартість доставки посилок. Тарифи вирішили переглянути через збільшення логістичних витрат на доставку.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

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Так, доставити посилку Україною стане дорожче на 14%, а в межах області – на 13%. Наприклад, посилка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн., замість 65 грн.

Послуга "Укрпошта Експрес" подорожчає на 14% для пересилки в межах області та на 16% – у межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня вартість буде на рівні 45 грн.

Також на 14% зросте вартість послуги "Документи". При цьому вартість міжнародних відправлень не змінюється.

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"Українська мрія" від "Укрпошти"

Нову марку "Укрпошти" - "Українська мрія" вже можна купити онлайн. Марки є в онлайн-магазинах "Укрпошти" або на ROZETKA.

Також українці можуть замовити тематичний мерч "Укрпошти", зокрема з російським кораблем. Зробити це можна на Prom.ua Kasta та INTERTOP.

Раніше "Сьогодні" розповідала, що "Укрпошта" стала першою у світі поштовою компанією, яка відкрила свій магазин на міжнародному майданчику з онлайн-продажів – Amazon. Також ми писали, що "Укрпошті" видали дозвіл на купівлю банку.