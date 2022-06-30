Укрпочта" меняет тарифы: сколько придется платить с 1 июля

На "Укрпочте" изменятся тарифы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" с пятницы, 1 июля, повышает стоимость доставки посылок. Тарифы решили пересмотреть из-за увеличением логистических расходов на доставку.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

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Так, доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах области – на 13%. Например, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн вместо 65 грн.

Услуга "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% для пересылки в пределах области и на 16% – в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обходилась в 39 грн, то с 1 июля стоимость будет на уровне 45 грн.

На те же 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений не меняется.

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"Українська мрія" от "Укрпочты"

Новую марку "Укрпочты" – "Українська мрія" уже можно купить онлайн. Марки есть в онлайн-магазинах "Укрпочты" или на ROZETKA.

Также украинцы могут заказать тематический мерч "Укрпочты", в том числе с российским кораблем. Сделать это можно на Prom.ua Kasta и INTERTOP.

Ранее "Сегодня" рассказывала, что Укрпочта" стала первой в мире почтовой компанией, которая открыла свой магазин на международной площадке по онлайн-продажам – Amazon. Также мы писали, "Укрпочте" выдали разрешение на покупку банка.