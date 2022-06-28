"Укрпочта" продает новую марку в онлайн-магазинах – где можно купить "Українську мрію"

Рассказываем, какой еще мерч с изображениями марок "Укрпочты" могут приобрести украинцы

Украинцы уже могут приобрести новую марку "Укрпочты" / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Новая марка "Укрпочты" – "Українська мрія" теперь есть в продаже онлайн.

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский.

Реклама

Он подчеркнул, что теперь украинцев ждут в онлайн-магазинах "Укрпочты" или на ROZETKA.

"Для украинской диаспоры и всех филателистов за границей – велкам на Amazon или eBay. Тираж — три миллиона, но, чтобы всем хватало, напоминаю об определенных ограничениях: один человек — не более 2 маркированных листов, 5 конвертов, 5 листовок", – говорится в посте.

Кроме этого, украинцы могут заказать тематический мерч "Укрпочты", в том числе с российским кораблем, сделать это можно на Prom.ua Kasta и INTERTOP.

Реклама

"Укрпочта" запустила онлайн-магазин

Ранее Смилянский рассказал, что "Укрпочта" стала первой в мире почтовой компанией, которая открыла свой магазин на международной площадке по онлайн-продажам – Amazon.

Там набор марок "Українська мрія" (6 марок, конверт и открытка) продается. за 30 долларов. Кроме того, в продаже еще есть марки "Русский военный корабль... ВСЕ", но такой набор обойдется уже в 50 долларов.

Что изображено на новой марке "Укрпочты", смотрите в нашем материале. Кстати, основой эскизов для нее стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из г. Любомль Волынской области.

Реклама

"Сегодня" ранее писали, что "Укрпочта" получила разрешение на покупку банка и рассказывали, какую марку в поддержку Украины создали в Литве.