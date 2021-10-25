"Укрпошта" і "Нова пошта" змінюють ціни на послуги – за що платитимемо більше

Будемо платити більше? "Укрпошта" і "Нова пошта" змінюють ціни / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації змушує "Укрпошту" підняти, а "Нову пошту" навпаки, знизити ціни на свої послуги.

Про це повідомляє biz.today.ua.

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Згідно з вимогами НКРЕКУ, "Укрпошта" має збільшити тарифи з 1 грудня 2021 року.

Ціни зростуть приблизно на 15%, наприклад відправка листа або листівки коштуватиме 15 грн, замість 13.

Відправка легкої бандеролі (до 250 гр) подорожчає з 19,5 грн до 22,5 грн, а за рекомендоване відправлення доведеться заплатити 11 грн замість 9,5 грн.

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За посилки вагою до 10 кг тариф залишиться старим – близько 30 грн.

"Нова пошта" поки не планує переглядати усі тарифи, але до кінця 2021 року вирішила трішки порадувати клієнтів і знизити вартість користування поштоматами до 35 грн.

На жаль, знижка діятиме лише до кінця поточного року, а потім буде повернуто стару ціну.

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Як працюватиме пошта у "червоній зоні"

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" представники "Нової пошти" зазначили, що для відвідування відділення не потрібен ані сертифікат вакцинації, ані негативний ПЛР-тест.

"Укрпошта" також заявила, що потрібно просто надягнути маску та тримати дистанцію, адже поштові оператори перебувають у списку виключень.

Раніше ми писали, що співробітника "Нової пошти" застали за жбурлянням посилок клієнтів.

Та розповідали історію клієнтки, яка отримала купу битого скла замість посуду.