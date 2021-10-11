Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Сотрудника "Новой почты" застали за швырянием посылок клиентов (видео)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 11:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появилось видео, как сотрудник "Новой почты" обращается с посылками клиентов
Сотрудник “Новой почты” швыряет посылки клиентов в одну сетку (видео)
Сотрудник “Новой почты” швыряет посылки клиентов в одну сетку (видео) / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилось видео на котором сотрудник "Новой почты", который разбирает сетку с посылками, просто бросает коробки на пол.

Видео опубликовал один из пользователей в Facebook на странице компании.

Реклама

"Почему так часто приходят поврежденные посылки", – подписал видео мужчина.

На видеозаписи видно, как сотрудник "Новой почты" бросает коробки с посылками разного размера на пол и в ящики, не обращая внимания на маркировку и содержимое коробки.

Затем мужчина начинает сбрасывать коробки обратно в сетку, несмотря на их вес и размер.

Реклама

Что ответили в "Новой почте"

Компания отреагировала на данную видеозапись и отметила, что такая ситуация является для них неприемлимой и сотрудника уже уволили.

"Доброе утро! Такая ситуация является ужасной и вовсе не соответствует ценностям компании. Новая почта приняла решение уволить сотрудника, который так небрежно обращается с посылками наших клиентов "- написали в "Новой почте".

Это не первая жалоба клиентов "Новой почты" на сервис доставки, ранее мы писали, что из-за неосторожного обращения с посылкой, клиентка получила кучу разбитого стекла вместо посуды.

Уже вскоре украинцы будут отдыхать четыре выходных подряд, в связи с чем в работе некоторых учреждений предусмотрены изменения.

Реклама

В частности "Укрпочта" и "Новая почта" изменят график работы своих отделений.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять