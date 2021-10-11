Сотрудника "Новой почты" застали за швырянием посылок клиентов (видео)

Появилось видео, как сотрудник "Новой почты" обращается с посылками клиентов

Сотрудник “Новой почты” швыряет посылки клиентов в одну сетку (видео) / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилось видео на котором сотрудник "Новой почты", который разбирает сетку с посылками, просто бросает коробки на пол.

Видео опубликовал один из пользователей в Facebook на странице компании.

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"Почему так часто приходят поврежденные посылки", – подписал видео мужчина.

На видеозаписи видно, как сотрудник "Новой почты" бросает коробки с посылками разного размера на пол и в ящики, не обращая внимания на маркировку и содержимое коробки.

Затем мужчина начинает сбрасывать коробки обратно в сетку, несмотря на их вес и размер.

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Что ответили в "Новой почте"

Компания отреагировала на данную видеозапись и отметила, что такая ситуация является для них неприемлимой и сотрудника уже уволили.

"Доброе утро! Такая ситуация является ужасной и вовсе не соответствует ценностям компании. Новая почта приняла решение уволить сотрудника, который так небрежно обращается с посылками наших клиентов "- написали в "Новой почте".

Это не первая жалоба клиентов "Новой почты" на сервис доставки, ранее мы писали, что из-за неосторожного обращения с посылкой, клиентка получила кучу разбитого стекла вместо посуды.

Уже вскоре украинцы будут отдыхать четыре выходных подряд, в связи с чем в работе некоторых учреждений предусмотрены изменения.

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В частности "Укрпочта" и "Новая почта" изменят график работы своих отделений.