Українських заробітчан в Польщі працевлаштовували нелегально: який штраф доведеться заплатити

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі правоохоронці викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала майже 300 українців.

Про це повідомляє польське медіа inPoland.

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Схему викрили співробітники прикордонної служби в Ольштині, під час перевірки агентств з працевлаштування.

Фірма надавала послуги з нелегального працевлаштування не лише громадянам України, а й іншим іноземцям.

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Серед них 266 українців, 24 громадянина Грузії, 8 громадян Білорусі та один молдаванин.

Нелегали працювали у містах Вармія і Мазури, а їх роботодавець не проінформував відповідні державні органи про надання роботи іноземцям.

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За це він має заплатити штраф у розмірі 30 тис. злотих.

Українські заробітчани все частіше обирають Польщу, адже там їм пропонують безліч вакансій.

Найбільше заробляють у сфері ІТ, а друге місце посідає "Будівництво та нерухомість".

Українським ІТ-спеціалістам у середньому пропонують аж 86 тис. грн на місяць. У сфері будівництва зарплати також високі – до 60 тис. грн.

А от середня заробітна плата, яку пропонують українським заробітчанам польські роботодавці – 35 тис. грн.