Українські підприємці потрапили до "розстрільних списків" – кому погрожують окупанти

Окупанти загрожують розстрілом українським фермерам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Окупанти крадуть український врожай і навіть відбирають землі та цілі підприємства у фермерів.

Про це розповіли журналісти The Wall Street Journal, які зібрали історії постраждалих.

Реклама

"Минулого місяця озброєна група з'явилася на фермі неподалік Маріуполя і повідомила робітникам, що земля "націоналізується", і тепер належить їм", – розповів постраждалий аграрій Дмитро Кушнір.

Бойовики "ДНР" заявили українцям, що тепер все на цих землях належить їм і фермери теж працюють на них.

Після цього на підприємство прибули й інші формування, щоби відібрати собі землю. Між бойовиками навіть спалахнула сварка з перестрілкою за чуже добро.

Реклама

У фермера Валерія Стоянова окупанти-кадировці захопили підприємство неподалік Мелітополя. Вони просто прийшли і заявили, що земля тепер належить командиру їхньої частини.

За кілька днів окупанти продали цінне обладнання та вивезли 2500 тонн зерна. Деяким фермерам дозволили залишити землю собі, але за це зобов'язали віддавати більшу частину прибутку. Самому підприємцю не пощастило, бо він особисто воював на Донбасі.

"Вони сказали моїм робітникам не чекати на мене. Тому що я в списку людей, яких потрібно розстріляти", – сказав він.

Реклама

Один із підприємців, виконавчий директор та співвласник групи компаній "Агріком" Петро Мельник взагалі не знає, що відбувається на його фермі у Луганській області.

"Вже більше двох місяців у мене немає інформації ні про них, ні про те, що відбувається на фермі. Всі дані, які йому доступні – це супутникові знімки. З них він зробив висновок, що посівну на фермі все ж таки завершили", – розповідає він.

Грабіж мелітопольських фермерів

Раніше ми розповідали, що у фермерів Херсонської та Запорізької областей окупанти відбирають мелітопольську черешню або скуповують її фактично за безцінь. за 10 грн за кг.

У той же час оптова ціна на черешню в інших фермерів у середньому становить 50 грн за кілограм, окремі сорти – 80 грн.

Про те, куди відвозять український урожай, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як крадіжка нашого зерна росіянами потрапила на супутникові знімки і розповідали, як таки вдалося частково прорвати російську блокаду портів.