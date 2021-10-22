Українські ФОП отримують повідомлення від податкової серед ночі. Що відбувається?

ФОП стали приходити повідомлення про неіснуючий борг / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні фізичним обличчям-підприємцям вже у жовтні почали приходити повідомлення про виникнення податкового боргу за листопад і грудень 2021 року.

Про це пише "OBOZREVATEL", посилаючись на слова підприємців та Державну податкову службу.

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На думку підприємців, за допомогою такого "авансу" намагаються залатати дірки в бюджеті, тож повідомлення ігнорують.

За словами підприємиці Антоніни, повідомлення про виникнення боргу надійшло їй о 3.40 ночі в електронний кабінет.

"З податку виникло зобов'язання 2400,00 грн. Чекаємо сплати", – йшлось в ньому.

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Потім з’ясувалося, що Податкова служба нарахувала Єдиний податок наперед і вказує цю суму як "Податковий борг".

Для сплати цього податку є час протягом листопаду та грудня, однак ФОПів намагаються змусити сплатити його вже зараз.

"Не випадково вони вибирають ФОПів 2 групи, тому що переважно це люди, які надають послуги населенню і не працюють з юридичними особами, які могли б їх проконсультувати", – каже жінка.

У Державній податковій службі підтвердили, що повідомлення дійсно надходять завчасно, але чому це відбувається пояснити не змогли.

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Також зазначили, що платити можно пізніше і боргу немає, а ті, хто вже заплатив, можуть платить меньше надалі.

ФОПи на карантині

У зв’язку із поступовим переходом країни в "червону зону", малий та середній бізнес в Україні може знову опинитись під сильним ударом.

Однак, за словами нашого експерта економіста Володимира Дубровського, цього разу ФОПи постраждають не так сильно, як під час минулої хвили.

Кращою допомогою від держави, на думку Дубровського, буде звільнення ФОПів від сплати податків та компенсування орендної плати.

Раніше "Сьогодні" писали, що майже третині ФОПів в Україні не вдалося відновити свій докарантинний рівень доходів.

А також писали, що по підприємцям можуть вдарити зависокі ціни на природний газ.