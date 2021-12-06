Україні буде ще важче: чи переживе Європа цю зиму з низькими запасами газу

Що буде з цінами на газ узимку / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейські підземні газові сховища заповнені лише на 68% і деякі експерти пророкують ЄС низку блекаутів цієї зими.

На думку директора італійської компанії Snam Spa Марко Альвера, у разі сильних холодів на європейські країни чекають справді сильні проблеми.

Реклама

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, чи можуть європейці замерзнути цієї зими і яка доля чекає на Україну.

За словами співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Маруніча, ситуація зовсім не катастрофічна, проте і ЄС, і Україні є чогось побоюватися.

Експерт зазначає, що для нормальної, не надто холодної зими газу в ПСГ достатньо, проте якщо вдарять аномальні морози, Європі, як і Україні, доведеться нелегко.

Реклама

"Якщо порівнювати з минулим роком, заповненість була вищою за 90%, але це була нехарактерна ситуація, газ був дуже дешевим, його закачували боячись припинення транзиту через Україну. Сьогодні я не назвав би рівень заповненості критичним, звичайно – краще більше, але я б не драматизував ситуацію", – каже Дмитро Марунич.

На думку аналітика, у разі настання дуже сильних холодів ціни на газ можуть різко підскочити. В Україні ціна імпортного газу вже зросла до 730 доларів і продовжує рухатися нагору, повідомляє Мінекономіки.

"При відносно не холодній зимі, я не думаю, що Європі загрожує якийсь колапс. За холодної – ризики підвищуються, ціна буде високою, але ресурс буде знайдений – є норвезькі постачальники, є російські, тобто ніхто не моритиме Європу холодом", – каже експерт.

Україні буде важче

В Україні зараз схожа ситуація, каже Марунич, тобто у разі настання надто холодної зими є ризик, особливо наприкінці опалювального сезону.

"Наприкінці сезону можуть бути ризики, оскільки Європа більш інтегрована, а Україна не має прямих контрактів і тому у нас можуть бути ризики, особливо в лютому місяці, якщо зима буде холодною".

Газова криза в Європі

Цього року Європа опинилася у серйозній енергетичній кризі через надзвичайно високих цін на газ на спотовому ринку. Вартість блакитного палива сягала майже 2 тисяч дол. за тисячу кубометрів.

Реклама

Експерти вважають, що таке явище має кілька причин, серед яких недостатня наповненість ПСГ, а також:

тиск "Газпрому" у зв'язку із спробами сертифікувати "Північний потік-2";

передчасна спроба повністю перейти на відновлювані види енергетики та якнайбільше відмовитися від газу;

погодні умови, безвітряне літо.

Шантажує Європу не лише Росія, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий піти на порушення контрактів та припинити транзит енергоносіїв із РФ.

"Сьогодні" також розбиралися як високі ціни на енергоносії можуть вдарити по українським виробникам.