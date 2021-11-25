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Бракує свого? Навіщо Україна імпортує польське сало та російські огірки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 12:25
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Разом з експертом розбираємось, чому Україна почала завозити з Європи молокопродукти та свинину, а овочі з Росії та Туреччини
Чому Україна імпортує так багато продуктів
Чому Україна імпортує так багато продуктів / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна починає все більше імпортувати продукти з інших країн. Цього сезону увагу привернули тепличні овочі, свинина та навіть сир.

Ці прості та звичні для українців продукти країна чомусь почала завозити із інших держав. Огірки їдуть до нас із Росії, помідори з Туреччини, сири з європейських країн, а останнім часом навіть свинина та сало.

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У чому причина такого зростання імпорту, "Сьогодні" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Експерт наголосив, що наразі майже усі овочі та фрукти з прилавків – тепличні, а отже, Україна має проблеми саме зі створенням та обслуговуванням парників.

"Коли ви подивитесь, скільки коштує кіловат-година електричної енергії для побутового споживача або кубометр газу, ви зрозумієте, що вижити за таких умов майже нереально. Тому у нас закривається багато теплиць", – каже Пендзин.

Навіщо нам голландська свинина?

Член Економічного дискусійного клубу розповідає, що в Україні досить складна ситуація із вирощуванням свиней, оскільки левова частка виробляється в домогосподарствах населення.

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Додає проблем і африканська чума свиней, яка призводить до падіння поголів’я.

"Зимою, як правило, ця ситуація стає ще гіршою, тому що значно зростає ціна комбікорму і для домогосподарств населення це стає невигідно", – каже експерт.

Цікавим є те, що наразі до України імпортується велика кількість польського сала, а свинина здебільшого іде з Данії та Нідерландів. У цих країнах зовсім по-іншому здійснюється вирощування свиней та обробка м’яса.

В Україні немає молока?

За словами Олега Пендзина, молокопродукти не відіграють значної ролі і це формує відповідний попит на ринку. До України здебільшого їдуть не дуже якісні європейські молокопродукти.

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"Тому цей сегмент є реально конкуруючим з українськими виробниками, які бачачи зменшення попиту зменшують і обсяг виробництва. Святого місця пустого не буває і на нього обов’язково буде заходити імпорт", – каже експерт.

Пендзин також звернув увагу, що вимоги до якості продукції в Україні є нижчими, ніж у Європі, тож українська молокосировини може не годитись для переробки на місцевих великих підприємствах.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні можуть сильно подорожчати різноманітні рослинні олії.

Ми також розповідали, скільки грошей доведеться віддати за продукти до новорічного столу на цей раз.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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