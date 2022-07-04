Українці в Польщі зароблятимуть більше – кому та на скільки підняли зарплати

Українцям за кордоном підвищили мінімальну зарплату / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

У червні на 10-15% зросла оплата праці українців, які працюють у Польщі. Підвищення зарплат стосується лише чоловіків.

Таку інформацію надали в агентстві з працевлаштування у Польщі Gremi Personal.

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Експерти пояснюють, що роботодавці почали платити більше українським чоловікам саме через дефіцит робочої сили. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за кордоном побільшало жінок з дітьми, а ось вакансій на ринку більше саме для чоловіків.

Щотижня кількість пропозицій для українців у Польщі зростає в середньому на 40%.

Які зарплати?

Мінімальна ставка на вакансії низької кваліфікації для чоловіків становить 17 злотих на годину, що на один злотий більше, ніж раніше. В сумі зарплата за місяць зросла на 400-500 злотих (2,6-3,3 тис. грн) – до 3,8 тис. злотих (25,1 тис. грн).

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Середня зарплата у Польщі на роботу, що вимагає фізичних зусиль, піднялася до 4 тис. злотих за місяць (26,5 тис. грн). Спеціальності, де потрібна висока кваліфікація, тепер оплачують від 4,5 тис. злотих (29,8 тис. грн) на руки.

Де потребують чоловіків?

Фахівці зазначили, що найбільше польські роботодавці потребують чоловіків на підприємства металургійної та важкої промисловості, а також у сфері логістики. Є брак кадрів на харчових підприємствах і на будівництві.

До війни абсолютна більшість (70%) вакансій у Польщі була орієнтована на чоловіків. З огляду на збільшення кількості українок за кордоном, для них пропозицій тепер ще менше – 60 вакансій на тисячу відкритих загалом.

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За прогнозами експертів, до кінця року кількість вакансій для чоловіків з України лише зростатиме. Роботодавці конкурують між собою за працівників, що й зумовлює збільшення зарплат. Побільшав попит і на найманців з країн Середньої Азії.

Зарплати до 50 тис. грн в Україні

Поступово змінюється і український ринок праці – роботодавці оговтуються від жахів війни та активно наймають людей. Зафіксоване зростання кількості вакансій упродовж червня в Києві, центрі та на заході країни – в областях, де відносно спокійно та не ведуться активні бойові дії.

Побільшало пропозицій у сфері будівництва, яка наразі є лідером. Зросла кількість вакансій у колцентрах і сфері телекомунікацій.

Мають попит спеціальності у сфері клінінгу, виробництва та робітничі спеціальності. В офісах найбільше потребують працівників сфер торгівлі та логістики.

До десятки найпопулярніших професій за кількістю вакансій входять:

водій – 20 тис. грн;

продавець – 10 тис. грн;

вантажник – 11 тис. грн;

різнороб – 9 тис. грн;

охоронець – 9 тис. грн;

швачка – 14 тис. грн;

кур’єр – 22,5 тис. грн;

кухар – 11 тис. грн;

перукар – 12 тис. грн;

доглядальниця –8,5 тис. грн.

Водночас є професії, де досить висока зарплата – це, наприклад, далекобійник (50 тис. грн), водій бульдозера (27,5 тис. грн), водій таксі (25,5 тис. грн), штукатур і комбайнер (по 25 тис. грн). Понад 20 тис. грн на місяць можуть отримати оператори колцентру, виконроби, кур’єри, облицювальники та фасадники.

"Сьогодні" раніше писали, що за результатами опитування, багато українців готові змінювати кваліфікацію або спеціальність, щоб отримати роботу. Ми також розповідали, як українцям в Італії знайти роботу та кого там потребують насамперед.