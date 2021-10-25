Українці знову отримують завищені платіжки за газ: що відбувається

Заборгованість нібито виникла з 2015 по 2018 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям прийшли завищені квитанції за газ – у них вказали неіснуючий борг за минулі роки, нібито відбувся перерахунок.

Про це написав у Facebook журналіст Володимир Миленко.

Реклама

Він розповідає, що його тещі, яка живе у передмісті Запоріжжя та опалює приватний будинок газом, прийшла дивна платіжка – з боргом більше двох тисяч гривень.

Судячи з платіжки, ця сума виникла внаслідок перерахунку. На квитанції зазначено, що заборгованість нібито виникла з 2015 по 2018 рік.

Фото: facebook.com/vmylenko

Реклама

"Так можна до 1991 року доперераховуватися. Якісь "стандартні і робочі умови" – і іди бігом плати, бо відключать газ. Те, що заплатити треба не пізніше 25-го числа квитанцію, яка була сформована 10-го, але прийшла аж 23-го, – я не говорю", – пише Миленко.

У коментарях на подібне скаржаться і жителі інших міст. Хтось пише, що це стався збій у системі, а хтось пише про нововведення.

/ Фото: скріншот

Реклама

/ Фото: скріншот

Скільки коштує у жовтні газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

Високі ціни й у інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Раніше ми повідомляли, що все частіше українці скаржаться, що отримують платіжки за газ, де їм додали зайві обсяги споживання газу. Для того, щоб не оплачувати зайве – потрібно стежити за обсягами, які споживає домогосподарство, і за тим, що зазначено в квитанціях. Про те, як правильно контролювати – читайте у матеріалі "Сьогодні".