Украинцы снова получают завышенные платежки за газ: что происходит

Задолженность якобы возникла с 2015 по 2018 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам пришли завышенные квитанции за газ – в них указали несуществующий долг за прошлые годы, якобы произошел перерасчет.

Об этом написал в Facebook журналист Владимир Миленко.

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Он рассказывает, что его теще, которая живет в пригороде Запорожья и отапливает частный дом газом, пришла странная платежка – с долгом более двух тысяч гривен.

Судя по платежке, эта сумма возникла в результате перерасчета. В квитанции указано, что задолженность якобы возникла с 2015 по 2018 год.

Фото: facebook.com/vmylenko

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"Так можно до 1991 года допересчитать. Какие "стандартные и рабочие условия" – и иди бегом плати, потому что отключат газ. То, что заплатить необходимо не позднее 25-го числа квитанцию, которая была сформирована 10-го, но дошла 23-го, – я не говорю", – пишет Миленко.

В комментариях на подобное жалуются и жители других городов. Кто-то пишет, что это произошел сбой в системе, а кто-то пишет о нововведении.

/ Фото: скриншот

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/ Фото: скриншот

Сколько стоит в октябре газ

Киевлянам предлагают газ более чем по 30 гривен. "КиевГазЕнерджи" продает газ по 30,50 гривни за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

Но существуют компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Лунный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Ранее мы сообщали, что все чаще украинцы жалуются, что получают платежки за газ, где им добавили лишние объемы потребления газа. Для того чтобы не оплачивать лишнее – нужно следить за объемами, которые потребляет домохозяйство, и по тому, что указано в квитанциях. О том, как правильно контролировать – читайте в материале "Сегодня".