Українці зможуть піти в McDonald's зовсім скоро: коли відкриються ресторани

Популярні заклади готуються до відкриття / Фото: Колаж: Сьогодні

Орієнтовно у серпні-вересні в Україні можуть відкрити мережу ресторанів McDonald's, зараз компанія проводить відповідну підготовку.

5 липня на сайті Київської міськради виклали проєкт рішення, згідно з яким надають в оренду компанії ділянку землі на проспекті Оболонському, 26 в столиці.

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За вказаною адресою розташований один з ресторанів мережі McDonald's. Раніше один з керівників київського закладу підтвердив, що в серпні вони, найімовірніше, знову прийматимуть відвідувачів.

Оновлюють протоколи безпеки

Інформацію про те, що компанія планує повернутися на ринок, підтвердила в одному з інтерв’ю директорка української філії McDonald’s Юлія Бадрітдінова. Точних дат вона не назвала, але зазначила, що ресторани запрацюють після погодження усіх безпекових питань.

Оновлені протоколи безпеки передбачають, що на час повітряної тривоги заклади будуть зачинятися. Працівники та відвідувачі йтимуть у найближче укриття та перебуватимуть там до завершення тривоги.

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Окрім цього, компанія оновлює ланцюжки постачань та розв’язує інші логістичні проблеми. Головною перепоною для постачальників стала знищена інфраструктура, тож деякі продукти збираються купувати за кордоном.

Імпортозаміщення в РФ

Якщо в Україні ресторани швидкого харчування закрили тимчасово, то з Росії компанія вийшла повністю й безповоротно. На місці їхніх приміщень уже відкривають місцеві аналоги, для яких вкрали і меню, і логотип.

На початку червня безіменна мережа "викотила" логотип, який одразу ж почала рекламувати. На зеленому тлі зображені дві стилізовані палички картоплі фрі та помаранчеве коло, що символізує бургер.

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Після оприлюднення нового логотипу користувачі соцмереж викрили росіян у черговій крадіжці – він дуже схожий на символіку відомих брендів. Особливо помітна схожість з українською мережею автозаправок WOG та Warner Music Group. І майже ідентичний російський логотип, тільки перевернутий, до лого португальської компанії з виробництва кормів Matosmix.

"Сьогодні" раніше писали, що після виходу McDonald’s з країни росіяни почали масово продавати фірмовий одяг та брендові речі працівників компанії. Водночас російському заміннику компанії погрожують судом свої ж – вкрали не лише лого.