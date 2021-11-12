Українці зможуть відстежувати камери на дорозі: коли та де з'явиться нова функція

Для українських водіїв з'явиться нова функція / Фото: Колаж: Сьогодні

Невдовзі українці зможуть побачити небезпечні ділянки на дорозі та оперативно відстежувати порушення ПДР.

Дані з нових камер автоматичної фіксації проаналізував сервіс Штрафи UA і анонсував нову функцію.

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Як повідомили "Сьогодні", невдовзі водії у мобільному додатку зможуть бачити мапу міста з розташуванням камер та статистикою зафіксованих ними порушень – особистою та загальною.

Така функція дозволить обирати безпечний маршрут, а доступною для водіїв вона стане вже на початку 2022 року.

"В містах, де камери працюють з серпня, частка погашення штрафів у середньому – 76%. Найнижчий відсоток погашення в Одесі – 19%. У цьому місті камери з'явилися лише минулого тижня. Вочевидь, що люди починають усвідомлювати проблему, стають більш дисциплінованими. У них формується звичка перевіряти наявність штрафів ПДР та контролювати їхнє погашення", – каже представник Штрафи UA Таїсія Юрздицька.

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Проблема для водіїв полягає у наступному,проїжджаючи ділянку, де встановлена ​​камера, вони не завжди можуть зрозуміти, чи було скоєно порушення та чи буде винесено постанову.

Не у кожного є мобільний додаток, тож деякі про штраф навіть не дізнаються і це може призвести до того, що постанову передадуть до виконавчої служби.

У такому разі ця сума зростає вдвічі і до неї додаються стягнення у вигляді витрат і збору виконавчої служби за відкриття справи.

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"Ми вирішили у нашому додатку крім основних функцій перевірки та моментальної сплати штрафів додати функцію, яка дає змогу водієві бачити загальну статистику порушень на ділянках доріг, де встановлені камери, та водночас особисту статистику порушень у цих місцях", – каже Денис Дмитров, експерт з безпеки дорожнього руху та засновник групи компаній Штрафи UA.

Камери на дорогах

За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, завдяки системі автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху знизився рівень аварійності на українських дорогах.

Усього за рік роботи, у місцях встановлення камер ДТП з загиблими та/або травмованими поменшало майже на 65%.

Наразі на українських дорогах працює вже 236 камер, а до кінця 2021 року їх планують зробити 270.

Раніше "Сьогодні" писали, що в Україні з 1 листопада почали діяти нові правила дорожнього руху.

А також розповідали, що незабаром українцям платитимуть за фіксацію чужих правопорушень.