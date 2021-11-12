Украинцы смогут отслеживать камеры на дороге: когда и где появится новая функция

Для украинских водителей появится новая функция / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре украинцы смогут увидеть опасные участки на дороге и оперативно отслеживать нарушения ПДД.

Данные новых камер автоматической фиксации проанализировал сервис Штрафы UA и анонсировал новую функцию.

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Как сообщили "Сегодня", вскоре водители в мобильном приложении смогут видеть карту города с расположением камер и статистикой зафиксированных ими нарушений – личной и общей.

Такая функция позволит выбирать безопасный маршрут, а доступной водителям она станет уже в начале 2022 года.

"В городах, где камеры работают с августа, доля погашения штрафов в среднем – 76%. Самый низкий процент погашения в Одессе – 19%. В этом городе камеры появились только на прошлой неделе. Очевидно, что люди начинают осознавать проблему, становятся дисциплинированнее. У них формируется привычка проверять наличие штрафов ПДД и контролировать их погашение", – говорит представитель Штрафа Таисия Юрздицкая.

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Проблема для водителей состоит в следующем, проезжая участок, где установлена ​​камера, они не всегда могут понять, было ли совершено нарушение и будет ли вынесено постановление.

Не у каждого есть мобильное приложение, поэтому некоторые про штраф даже не узнают и это может привести к тому, что постановление передадут в исполнительную службу.

В таком случае эта сумма растет вдвое и к ней прилагаются взыскания в виде расходов и сбора исполнительной службы за открытие дела.

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"Мы решили в нашем приложении помимо основных функций проверки и моментальной уплаты штрафов добавить функцию, которая позволяет водителю видеть общую статистику нарушений на участках дорог, где установлены камеры, и в то же время статистику нарушений в этих местах", – говорит Денис Дмитров, эксперт по безопасности дорожного движения и основатель группы компаний Штрафы UA.

Камеры на дорогах

По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, благодаря системе автоматической фиксации нарушений ПДД снизился уровень аварийности на украинских дорогах.

Всего за год работы в местах установки камер ДТП с погибшими и/или травмированными уменьшилось почти на 65%.

Пока на украинских дорогах работает уже 236 камер, а к концу 2021 года их планируют сделать 270.

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине с 1 ноября начали действовать новые правила дорожного движения .

А также рассказывали, что скоро украинцам будут платить за фиксацию чужих правонарушений .