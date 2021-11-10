За снятое на видео нарушение ПДД будут платить: сколько можно получить с чужого штрафа

За снятое на видео нарушение ПДД украинцев будут награждать 10% от штрафа, который заплатит недобросовестный водитель.
Такие поощрения предусмотрены законопроектом №5798, который зарегистрирован в Верховной Раде, пишет "Обозреватель".
Такие правила предлагают распространить не на все виды нарушения ПДД, а только в случаях фиксации:
Далее по теме
- проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;
- пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;
- парковка на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;
- оставление места совершения ДТП.
Если законопроект поддержат народные депутаты, видео с нарушениями нужно будет посылать в полицию, а фиксировать их гражданам предложат с помощью специального приложения.
В тестовом режиме уже работает разработка dashcamUA, а такие нарушения могут вручную фиксировать только сотрудники полиции.
Отправить видеозапись правонарушения можно анонимно, также все файлы будут автоматически вноситься в блокчейн.
Это означает, что уведомление о правонарушении нельзя будет удалить или изменить.
Фиксировать нарушения ПДД смогут не все мобильные устройства, а только те, которые позволяют идентифицировать пользователя через "Дію" и фиксировать дату, время и GPS-координаты.
Если кто-то захочет получить вознаграждение за фальсифицированную фотографию или видеофиксацию, его ждет уголовная ответственность.
Нововведения на украинских дорогах
С 1 ноября на украинских дорогах появятся новые знаки дорожного движения и разметка.
Правила в большинстве своем будут касаться регулирования отношений между велосипедистами и водителями.
Также вводятся новые понятия и знаки на обозначение:
- жилой зоны;
- пешеходной дорожки;
- начала населенного пункта и его окончание;
- направления поворота;
- места разрешенной остановки и стоянки;
- запрещения движения транспортных средств.
"Сегодня" также писали об окончании льготного периода для владельцев так называемых "евроблях".
И рассказывали, почему некоторые украинцы начали массово возвращать такие автомобили в Европу.