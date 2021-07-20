Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчало

Попит на заміські квартири і будинки помітно підвищився, тому ціни теж продовжать зростати, вважають експерти

Житло за містом стало дорожчим / Фото: Pixabay

В Україні зростає інтерес не тільки до оренди заміського житла, а й до його покупки. При цьому ціни на таку нерухомість виросли з початку року вже на 10-15%. Найбільше подорожчали новобудови комфорт і бізнес-класу в передмістях Києва. За прогнозами, таке житло виросте в ціні ще на 7-10% до кінця року.

Про те, як і чому змінювалися ціни заміські квадрати в різних куточках країни і яке житло користується попитом, сайту "Сегодня" розповіли аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ).

"Зростання цін в сегменті якісного заміського житла пов'язаний з високою інвестиційною привабливістю. За весь цикл будівництва (до 2 років) вартість такого житла може зрости в середньому на 40-50%", – пояснив президент асоціації Юрій Піта.

Київ

Близько половини покупців заміського житла в столичних передмістях вибирають квартири комфорт-класу. Такий тип нерухомості на 20-30% популярніше, ніж приватні будинки і таунхауси.

Квартири в передмісті Києва / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Найсильніше покупці звертають увагу на розташування житла, транспортне сполучення з Києвом і якість будівництва. Саме тому зростання цін з початку року виявився нерівномірним – від 5% до 10-12%.

Майбутнє подорожчання, швидше за все, складе не менше 7%, але буде залежати від економічної ситуації в країні, вважають експерти. Не виключений варіант, що ціни на заміське житло в околицях столиці досягнуто "стелі" вже до кінця року.

"Люди і надалі будуть охоче вкладати кошти в житлову нерухомість, в тому числі і в передмісті Києва, як мінімум, для збереження наявних доходів. Але слід розуміти, що без економічного розвитку, без зростання доходів, є великий ризик, що ціни вже в цього року можуть досягти своєї "стелі", що стане запорукою відносної цінової стабільності в першій половині 2022 року ", – підкреслив Юрій Піта.

Львів

Найпопулярніші у покупців напрямки – Ськольник, Малечковікі і Брюховичі. Найактивніше розкуповують котеджі площею до 180 кв. метрів і земельною ділянкою до 4-5 соток. Такі будинки стоять близько 90-100 тис. Доларів.

Будинок у Скільниках / Фото: olx.ua

"У реченні переважають таунхауси, але дефіцит індивідуальних ділянок, в яких потребують покупці разом з будинком, істотно гальмує продажу. Вартість" безземельних "таунхаусів становить 500 доларів за кв. М без ремонту", – розповів голова львівського відділення АСНУ Андрій Борисов.

Харків

У передмістях Харкова попит на нерухомість впевнено зростає вже другий рік. В останні 9 місяців кожен місяць попит збільшувався приблизно на 1,5-2%. А підвищення за рік склало вже 20%. До кінця 2021 року аналітики чекають підвищення попиту ще на 7-8%.

Найвищим попитом користуються одноповерхові будинки площею 120-200 кв. м з ділянкою в 10-15 соток. При цьому покупці віддають перевагу, коли в таких будинках вже зроблений ремонт або ж коли він здаються під чистову обробку.

Котеджне містечко в Харкові / Фото: lun.ua

А ось пропозиція житла під Харковом не зовсім відповідає попиту. У продажу найбільше гігантських будинків площею 400-600 кв. м, у яких до того ж газове опалення. Їх намагаються продати зі знижкою в 30-40%, але попит все одно низький.

Нереалізований попит концентрується на ринку земельних ділянок. У першому кварталі кількість угод з купівлі-продажу землі під приватну забудову було на 40% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Різниця в цінах на заміські ділянки під забудову дуже велика – від 200 до 6000 доларів за сотку.

"Існує резерв для незначного, але стабільного зростання цін на земельні ділянки під забудову і заміські будинки високого ступеня готовності, що відповідають вимогам покупця. Тому до кінця року ціна на землю і будинки може вирости ще на 5-10%", – підсумував голова місцевого відділення АСНУ Борис Каган.

Вінниця

У 2021 році вартість приватних будинків у Вінниці зросла на 18%. Серед причин такого істотного подорожчання – зростання собівартості будівництва і підвищення цін на земельні ділянки. До того ж на 15% підвищився попит, а пропозиція, навпаки, скоротилося на 30%.

"У найближчі 5 місяців тенденція зменшення пропозиції приватних будинків продовжиться. Така нерухомість вже має всі ознаки дефіцитною. Тому є підстави стверджувати, що восени ціни виростуть ще на 10-15%", – зазначила глава вінницького відділення АФНУ Лілія Пшенична.

Чернівці

З початку року вартість житла в передмісті Чернівців збільшилася в середньому на 7-10%. Зростання цін обумовлене фактором сезонності, а також подорожчанням будівельних матеріалів. Найбільший попит спостерігається на таунхауси, дуплекси і невеликі будинки площею 100-120 кв. м.

Таунхауси під Чернівцями / Фото: Dom.Ria

"Покупців цікавлять як варіанти" під ключ ", так і ті, що в стані будівництва. За всіма ознаками, вартість заміського житла до осені може зрости ще на 10%. Очікується, що вартість житлової нерухомості в Чернівцях і передмісті досягне свого 5-річного максимуму ", – підрахувала глава місцевого відділення асоціації Зоряна Вакарчук.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває зростання цін на квартири . З початку 2021 року житло в великих містах подорожчало в середньому на 10%, а подекуди підвищення досягало і 15-18%. До кінця року ціни продовжать рости.

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