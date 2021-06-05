Квартири стали ще дорожчими. Як змінилися ціни на житло у великих містах України

Вартість квадратних метрів і не думає падати. Українці економлять як можуть, вибираючи в основному малогабаритні квартири

В Україні триває зростання цін на квартири. З початку 2021 року житло в великих містах подорожчало в середньому на 10%, а подекуди підвищення досягало і 15-18%. До кінця року ціни продовжать зростати, але темпи подорожчання будуть залежати від регіону і класу нерухомості.

Реклама

Про те, як змінювалися ціни, яке житло користується попитом і на що чекати в майбутньому, сайту "Сьогодні" докладно розповіли аналітики Асоціації фахівців із нерухомості України (АФНУ).

Як змінилися ціни на квартири з початку року

Київ – в топі малогабаритки

З початку року столичне житло подорожчало на 5-10%. Зростання цін було відчутніше в новобудовах, ніж на вторинному ринку – квартири в сучасних будинках стали дорожче на 7-12%.

Реклама

Найбільшим попитом користувалися невеликі квартири – 35-50 км. м (70% всіх угод). Із них:

35% – житло в будинках радянської та пострадянської забудови;

25% – в будинках, побудованих в 2000-2010 роках;

40% – в будинках, побудованих після 2010 року.

Що стосується заміської нерухомості, то в уже побудованих вона подорожчала на 5%, в споруджуваних – на 10%. А в сегменті приватних садиб і таунхаусів ціни майже не змінилися.

"Більше 45% попиту в передмістях зосереджено на невеликих за площею квартирах (до 50 кв. м) в багатоквартирних новобудовах, розташованих на відстані до 20 км від Києва. З них понад 40% – це прямі інвестиції покупців із метою збереження коштів", – розповіла Гайдамаха.

Влітку ціни на нерухомість в Києві залишаться відносно стабільними, вважає спеціалістка. Можливе подорожчання на 3-5% в сегменті новобудов, які переходять на новий етап будівництва.

Рівне – попит на комфорт

З початку 2021-го нерухомість у Рівному залежно від сегмента подорожчала в середньому на 7-10%. Житло в новобудовах, на відміну від Києва, тут дорожчало повільніше, ніж на вторинному ринку – плюс 7%.

Високий попит – більш 50% угод – спостерігається на одно- і двокімнатні квартири. У той же час, більше 30% покупців вже цікавляться квартирами комфорт і бізнес-класу площею 50-60 кв. м. Зростає і попит на житло з первинного ринку – за рахунок спрощення умов кредитування і розстрочок.

"Одно- та двокімнатні квартири купують як для проживання, так і для здачі в оренду. Зростання попиту на більш якісні квартири пов'язане з тим, що клієнти стали більш вимогливими і готові платити саме за "рівень життя", – розповіла Ірина Радько, голова Рівненської відділення АФНУ.

Реклама

Читайте також: Лізинг квартир під 5% і оновлена іпотека: в Україні набув чинності закон про доступне житло

За прогнозами, вартість житла в Рівному буде збільшуватися. До кінця року ціни зростуть на 3-5% на вторинному ринку і на 7% – на первинному, вважає експерт.

"Подорожчання житла на первинному ринку насамперед пов'язано з подорожчанням будівельних матеріалів, будівельно-монтажних робіт і енергоносіїв. Витрати на будівництво за підсумками року можуть перевищити 15-20%", – сказала Радько.

Івано-Франківськ – місто новобудов

З початку вартість житла в новобудовах зросла в середньому на 10-15%. Причиною стало не тільки подорожчання будматеріалів, а й брак робочої сили в місті. Через це забудовникам доводиться витрачати додаткові кошти на бонуси для співробітників. Ціни на вторинному ринку виросли на 5-10% через дефіцит популярного малогабаритного житла.

При цьому попит на житло в новобудовах міста в 1,5 разу перевищує попит на квартири старого фонду. Причина проста – за останні три роки кількість нових будинків збільшилася більш, ніж на 50%.

"Івано-Франківськ рясніє новобудовами. Зростання обсягів будівництва наочно демонструє ситуацію з попитом на квартири", – зазначив віце-президент АФНУ Олександр Лахтіонов.

До кінця року вартість квартир підніметься ще мінімум на 10% на первинному ринку і на 5% на вторинному. Попит при цьому підвищиться на 20-30%, здебільшого, за рахунок інвестицій в житло заради збереження заощаджень, вважає експерт.

Суми – нестача житла

Реклама

З початку року нерухомість в Сумах зросла в ціні на 15-18%. Спочатку ціни стали підвищувати забудовники, що в підсумку вплинуло і на вторинний ринок.

Найпопулярніші в місті – однокімнатні квартири. Їм віддає перевагу понад 40% покупців. Але попит на "двушки" і "трійки" площею понад 65 кв. м теж зростає.

"Великі квартири купують молоді сім'ї з дітьми. Таких квартир у новобудовах майже немає, тому покупці шукають їх саме на вторинному ринку. При цьому вартість 3-кімнатної квартири на "вторинці" майже тотожна ціні однокімнатної в новобудові (17-20 тис. дол.)", – зазначив голова Сумської відділення АФНУ Олександр Бортник.

Найближчими місяцями, за прогнозами експерта, подорожчають саме такі квартири на вторинному ринку.

Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%. Аналітики впевнені, що головна причина зростання цін – інфляція, яка за підсумками квітня склала 8,4%.

А про плюси і мінуси популярних через свою дешевизну смарт-квартир дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":