Украинцы сбегают за город. Жилье возле мегаполисов резко подорожало

Жилье за городом стало дороже / Фото: Pixabay

В Украине растет интерес не только к аренде загородного жилья, но и к его покупке. При этом цены на такую недвижимость выросли с начала года уже на 10-15%. Сильнее всего подорожали новостройки комфорт- и бизнес-класса в пригородах Киева. По прогнозам, такое жилье вырастет в цене еще на 7-10% до конца года.

О том, как и почему менялись цены загородные квадраты в разных уголках страны и какое жилье пользуется спросом, сайту "Сегодня" рассказали аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ).

"Рост цен в сегменте качественного загородного жилья связан с высокой инвестиционной привлекательностью. За весь цикл строительства (до 2 лет) стоимость такого жилья может вырасти в среднем на 40-50%", – объяснил президент ассоциации Юрий Пита.

Киев

Около половины покупателей загородного жилья в столичных пригородах выбирают квартиры комфорт-класса. Такой тип недвижимости на 20-30% популярнее, чем частные дома и таунхаусы.

Квартиры в пригороде Киева / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сильнее всего покупатели обращают внимание на расположение жилья, транспортное сообщение с Киевом и качество строительства. Именно поэтому рост цен с начала года оказался неравномерным – от 5% до 10-12%.

Будущее подорожание, скорее всего, составит не меньше 7%, но будет зависеть от экономической ситуации в стране, считают эксперты. Не исключен вариант, что цены на загородное жилье в окрестностях столицы достигнут "потолка" уже к концу года.

"Люди и в дальнейшем будут охотно вкладывать средства в жилую недвижимость, в том числе и в пригороде Киева, как минимум, для сохранения имеющихся доходов. Но следует понимать, что без экономического развития, без роста доходов, есть большой риск, что цены уже в этом году могут достичь своей "потолка", что станет залогом относительной ценовой стабильности в первой половине 2022 года", – подчеркнул Юрий Пита.

Львов

Самые популярные у покупателей направления – Скольники, Малечковики и Брюховичи. Активнее всего раскупают коттеджи площадью до 180 кв. метров и земельным участком до 4-5 соток. Такие дома стоят около 90-100 тыс. долларов.

Дом в Скольниках / Фото: olx.ua

"В предложении преобладают таунхаусы, но дефицит индивидуальных участков, в которых нуждаются покупатели вместе с домом, существенно тормозит продажи. Стоимость "безземельных" таунхаусов составляет 500 долларов за кв. м без ремонта", – рассказал глава львовского отделения АСНУ Андрей Борисов.

Харьков

В пригородах Харькова спрос на недвижимость уверенно растет уже второй год. В последние 9 месяцев каждый месяц спрос увеличивался примерно на 1,5-2%. А повышение за год составило уже 20%. До конца 2021 года аналитики ждут повышения спроса еще на 7-8%.

Самым высоким спросом пользуются одноэтажные дома площадью 120-200 кв. м с участком в 10-15 соток. При этом покупатели предпочитают, когда в таких домах уже сделан ремонт или же когда он сдаются под чистовую отделку.

Коттеджный город в Харькове / Фото: lun.ua

А вот предложение жилья под Харьковом не совсем соответствует спросу. В продаже больше всего гигантских домов площадью 400-600 кв. м, у которых к тому же газовое отопление. Их пытаются продать со скидкой в 30-40%, но спрос все равно низкий.

Нереализованный спрос концентрируется на рынке земельных участков. В первом квартале количество сделок по купле-продаже земли под частную застройку было на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Разница в ценах на загородные участки под застройку очень велика – от 200 до 6000 долларов за сотку.

"Существует резерв для незначительного, но стабильного роста цен на земельные участки под застройку и загородные дома высокой степени готовности, соответствующие требованиям покупателя. Поэтому до конца года цена на землю и дома может вырасти еще на 5-10%", – подытожил председатель местного отделения АСНУ Борис Каган.

Винница

В 2021 году стоимость частных домов в Виннице выросла на 18%. Среди причин такого существенного подорожания – рост себестоимости строительства и повышение цен на земельные участки. К тому же на 15% повысился спрос, а предложение, наоборот, сократилось на 30%.

"В ближайшие 5 месяцев тенденция уменьшения предложения частных домов продолжится. Такая недвижимость уже имеет все признаки дефицитной. Поэтому есть основания утверждать, что осенью цены вырастут еще на 10-15%", – отметила глава винницкого отделения АСНУ Лилия Пшеничная.

Черновцы

С начала года стоимость жилья в пригороде Черновцов увеличилась в среднем на 7-10%. Рост цен обусловлен фактором сезонности, а также подорожанием строительных материалов. Наибольший спрос наблюдается на таунхаусы, дуплексы и небольшие дома площадью 100-120 кв. м.

Таунхаусы под Черновцами / Фото: Dom.Ria

"Покупателей интересуют как варианты "под ключ", так и те, что в состоянии возведения. По всем признакам, стоимость загородного жилья к осени может вырасти еще на 10%. Ожидается, что стоимость жилой недвижимости в Черновцах и пригороде достигнет своего 5-летнего максимума", – подсчитала глава местного отделения ассоциации Зоряна Вакарчук.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается рост цен на квартиры. С начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 10%, а кое-где повышение достигало и 15-18%. До конца года цены продолжат расти.

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