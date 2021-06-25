Оренда житла за містом: що шукають українці, найдорожчі і найдешевші варіанти

Найчастіше українці шукають для оренди на літо таунхауси, частини будинків і дачі, ціни залежать від регіону

Серед українців популярна оренда заміських будинків / Фото: Pixabay

З настанням літа все більше українців шукають можливість відправиться за межі мегаполісів або поїхати до моря. Оренда за містом популярна серед тих, хто хоче працювати віддалено і змінити обстановку, або ж просто провести теплі дні ближче до природи. Сайт "Сьогодні" поцікавився, де і яке житло шукають люди, скільки коштує оренда дачі або котеджу за містом.

Де найпопулярніше житло?

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За даними аналітиків OLX Нерухомість, найчастіше зараз шукають будинки для довгострокової оренди поблизу Києва і Одеси, або безпосередньо в цих містах. Найбільш популярними напрямками виявилися:

Осокорки (Київ) – 774 (пошукових запитів за місяць на платформі);

Пуща-Водиця (Київська область) – 757;

Бортничі (Київ) – 494;

Малиновський район (Одеса) – 484;

Совіньон (Одеська область) – 442;

Хотянівка (Київська область) – 410.

Що найчастіше шукають українці?

Зараз українці найчастіше шукають наступні варіанти :

таунхауси – 556 (пошукових запитів за місяць на платформі);

частини будинків – 396;

дачі – 394.

Скільки коштує оренда?

Частіше в цьому сезоні орендодавці пропонують таунхауси, ніж клубні будинки. Середня ціна, наприклад, по Київській області становить 30 тис. грн в місяць.

Більш дорогий варіант – котеджі – їх середня вартість становить 34 тис. грн. Найдорожчі котеджі зазвичай здають поблизу міст-мільйонників, в середньому за 28 тис. грн в Одесі і 72 тис. грн на місяць під Києвом. Більш бюджетні об'єкти можна знайти в Івано-Франківській (7 тис. грн) і Львівській областях (11 тис. грн).

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Ззняти звичайний будинок в середньому буде коштувати 8,7 тис. грн. Найдешевші варіанти житла в Херсонській та Запорізькій областях – від 1,5 тис. Грн. Трохи дорожче в Чернігівській і Полтавській областях – від 2,5 тис. грн.

Середня ціна за оренду дач по всій Україні – 9,7 тис. грн. А ось поблизу Одеси вона досягає вже 27 тис. грн на місяць.

Бюджетні пропозиції можна знайти в наступних регіонах :

Запорізька (2 тис. грн);

Черкаська (5,5 тис. грн);

Харківська (6 тис. грн).

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При цьому експерти відзначають, що попит на оренду заміської нерухомості дещо перевищує пропозицію.

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"Безумовно таку ситуацію спровокували затяжні локдауни і карантин. В оренду можуть здавати як півбудинку, так і цілі котеджі в селах біля великих міст або в котеджних містечках. Найбільш привабливий ціновий сегмент – від 15 до 35 тис. Грн. Основні вимоги орендарів – це наявність прибудинкової території і достатнього для сім'ї кількості спалень ", – розповів "Сьогодні" керівник компанії "Monitor.Estate" Володимир Копоть.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває зростання цін на квартири . З початку 2021 року житло в великих містах подорожчало в середньому на 10%, а подекуди підвищення досягало і 15-18%. До кінця року ціни продовжать рости.

А про плюси і мінуси популярних через свою дешевизну смарт-квартир дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":