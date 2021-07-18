Українці підсіли на біткоїн – вперше випередили росіян за обсягом угод

Україна фігурує вже в багатьох світових криптовалютних рейтингах і виявилася лідером з торгової активності в Європі

/ Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Незважаючи на високу волатильність біткоїна, обсяг криптовалютних угод українських користувачів зріс удвічі за другий квартал 2021 року, за даними біржі Huobi Global. Загальний приріст за пів року становить 153%. Це вперше, коли Україна випередила Росію за торговим оборотом криптовалют, ставши лідером за темпами росту торгової активності в СНД і Європі.

Аналітичне агентство Chainalysis випустило звіт про прибутки, отримані від продажу біткоїна в 2020 році, згідно з яким трейдери з України перебувають в десятці лідерів разом з трейдерами зі США, Китаю, Японії, Великої Британії та інших країн. Україна ділить дев'яте місце разом з Південною Кореєю та Нідерландами із сукупним прибутком 400 млн доларів, отриманим біткоїн-інвесторами минулого року.

У Huobi Global зазначили, що такі цифри все ж не дозволяють оцінити реальні темпи зростання торгівлі криптовалютою в конкретній країні, а також поведінкові фактори трейдерів. Для цього потрібно проаналізувати динамічні дані – торговельні обсяги, кількість нових користувачів, середній розмір угоди.

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Після такого аналізу виявилося, що Україна – абсолютний лідер зі зростання обсягу криптовалютних транзакцій за останній квартал: плюс 109%, за останні пів року темп приросту становить 153%. Водночас серед країн-лідерів за загальним обсягом біткоїн-транзакцій Сінгапур, Кайманові Острови, Британські Віргінські Острови та Швейцарія показали негативну динаміку зростання з показниками 22%, 13%, 13% і 55%, тоді як в Ізраїлі, який посів п'яте місце в рейтингу, обсяг BTC-транзакцій зріс на 24%.

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Вперше за весь час Україна випередила Росію за обсягом укладених угод в парі з біткоїном, а також за середнім розміром угоди. Український користувач у середньому витрачає близько 3194 доларів на купівлю криптовалюти, а от в Росії ця цифра становить 1330 доларів.

За останній час популяризація цифрових грошей у країні досягла небувалих темпів. Україна фігурує у багатьох звітах з криптовалютними метриками за останні пів року.

"Кількість активних користувачів з України приблизно вдвічі менша, ніж із Росії. З огляду на більшу кількість людей, які проживають на території Російської Федерації, це наочно показує, що населення України більш залучене у світ криптовалют, а українські трейдери заробляють більше, ніж трейдери з інших країн СНД. Зіставляючи населення і кількість користувачів, ми бачимо, що Україна номер один не тільки в СНД, але і в Європі, поступаючись тільки криптопросунутим Нідерландам, де проживає 17 млн людей", – вважає Альфан Госус, регіональний директор Huobi Global в Росії, Україні та Туреччині.

Нагадаємо, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80%.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":