Українці перестали брати великі кредити: на що тепер потрібні гроші

Українці тепер беруть короткострокові кредити / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ виданих українцям кредитів значно поменшало. Через це квартальні темпи зростання кредитів населенню уповільнились до 0,7%.

Про такі дані йдеться в огляді банківського сектору за травень від Національного банку.

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Великі кредити тепер не беруть

"Під час воєнного стану кредити надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість іпотечне та автокредитування майже не здійснювалися", – зазначають у Нацбанку.

Найбільше українцям видавали короткострокові кредити до 1 року. Значно менше людей брали гроші в борг на 2-5 років. Найменше кредитів видавалось на побутову техніку.

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Водночас за споживчими кредитами впали відсотки.

"Ставки за кредитами населенню внаслідок введених кредитних канікул значно знизилися – на 5,5 відсоткових пункти, до 23% річних", – зазначають в Нацбанку.

До історичного мінімуму знизилися і процентні ставки за терміновими депозитами. Середньозважена ставка у квітні зменшилася із 7,8% до 6,9% річних.

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Що відбувається з депозитами під час війни

Раніше ми розповідали, що під час війни українці не стали менше довіряти банківській системі, незважаючи на побоювання НБУ.

Експерти Нацбанку порівняли оперативні дані станом на 29 квітня з даними на початок року та початок війни і визначили, що в обох випадках обсяги гривневих коштів фізосіб відчутно зросли.

"Невеликий відтік коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні. Водночас частка коштів на вимогу оновила максимум", – повідомляє НБУ.

А ось обсяг коштів юросіб із початку року зменшився – здебільшого через виплати зарплат з одночасним зменшенням виручки, однак після двох місяців війни у цій категорії теж відбулось зростання.

Отже, станом на 29 квітня обсяг коштів зріс на 74 млрд грн порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні" також писали, до яких реєстрів українцям засекретили доступ на час війни і за що банки блокують кошти на картках своїх клієнтів.