Українці відмовляються від свого сиру? Як рівень споживання став найнижчим у Європі

Через те, що в Україні нестача молока і корів, виробництво сиру також скорочується

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Рівень споживання сиру в Україні став найнижчим серед всіх країн в Європі.

Як розповіла директор зі стратегічного розвитку компанії Nielsen Україна і Білорусь Ірина Гарслян під час MilkyForum 2021, споживання сиру в Україні зростає тільки за рахунок імпортних сирів.

Для порівняння, в середньому один українець споживає 4,66 кг сиру на рік, а ось в Європі цей показник становить 18,3 кг.

Водночас у Канаді людина в середньому споживає 14,41 кг, Австралії – 11,78, Аргентині – 9,6 кг. Найбільше сирів в Україну привозять з Польщі, Німеччини та Франції. Також в топ-5 імпортерів сиру увійшли Нідерланди та Італія.

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За даними за січень-березень 2021 Україна імпортує такі види сиру:

свіжі сири – на 16,08 млн доларів (29%);

плавлені сири – на 5,53 млн доларів (10%);

блакитні сири – 3,34 млн доларів (6%);

терті сири (або в порошку) – 0,63 млн доларів (1%);

інші сири – на 30,42 млн доларів (54%).

До речі, наша країна купує за кордоном різні види сирів, а своє виробництво падає. Так, Україна на тлі втрати поголів'я корів і виробництва молока збільшила закупівлі молочної продукції за кордоном. Імпорт у січні-березні 2021 року досяг 23,2 тонни, що на 17% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, попри те, що українські тваринники вперше за 13 років виявилися "в мінусі", прибутковим у цій сфері залишилося саме виробництво молока.