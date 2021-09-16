Українці частіше почали працювати нелегально

Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить 5 осіб на одного перевіреного роботодавця

В Україні з 1 липня виявили 10,5 тис. нелегальних працівників. А ще минулого тижня їх було 9,5 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"З початку інспекційної кампанії з легалізації праці було розпочато 2 868 інспекційних відвідувань і виявлено 10 489 працівників, допущених до роботи без трудових договорів", – йдеться в повідомленні.

Отже, середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить 5 осіб на одного перевіреного роботодавця.

Де працюють нелегально

Найбільша кількість неоформлених працівників виявлена в:

сільському господарстві (2 311 незадекларованих працівників у 119 роботодавців);

організації харчування (2 242 незадекларованих працівники у 508 роботодавців);

торгівлі (2 160 незадекларованих працівників у 867 роботодавців).

А якщо оцінювати по регіонах, то найбільше нелегалів виявили в Харківській (940), Одеській (865), Київській (864), Херсонській (722) та Хмельницькій (704) областях.

"Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тис грн. Водночас, вчинення такого порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 тис грн", – нагадали в міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років при пошуку роботи стикався з проблемами через вік.

Також, майже кожен другий українець, який працює зараз в Польщі, вперше приїхав на заробітки в цю країну в період пандемії.