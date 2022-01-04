Українці можуть удвічі заощадити на опаленні: як зменшити платіжки

Важливо, щоб утеплювався весь будинок, а не конкретна квартира / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже цього року в Україні стартує реформа термомодернізації, яку анонсував президент Володимир Зеленський. За цією програмою мають намір утеплити 5 тис. багатоквартирних будинків, близько 3% від усього житлового фонду такого типу.

Як розповів в інтерв'ю ZN.ua співвласник марки-виробника матеріалів для утеплення Сергій Лищина, теплоізоляція дозволяє заощаджувати на опаленні взимку та охолодженні приміщень влітку до 50% ресурсів.

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За його словами, без термомодернізації багатоповерхівки витрачають близько 120 кВт*год на 1 кв. м. За тарифом 1,68 грн/кВт*год, це 900 тис. грн на рік. А з нею – близько 60 кВт*год. або 450 тис. грн на рік. Тобто економія лише на одному будинку становить понад 450 тис. грн. на рік, вважає експерт.

"У приватному будинку це питання ціни. Є розуміння, що підвищувати енергоефективність треба. Але коштів не завжди вистачає", – пояснив Ліщина.

Важливо, щоб утеплювався весь будинок, а не конкретна квартира. Оскільки платіжка не стане меншою, лише стане трохи тепліше у житлі. Для того, щоб повністю утеплити багатоповерхівку, необхідно ОСББ.

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Експерт вважає, що система економічної термомодернізації принесе економічний результат лише якщо до неї підходити системно, на рівні держави.

"У ЄС оцінили ефект від подальшої модернізації житлового фонду на 15% у 100 млн євро до 2030 року. У нас за рахунок вкрай неекономного способу утримання житлового фонду та практики "опалення космосу" ефект буде ще вищим", – каже Ліщина.

У свою чергу, в Кабміні підрахували, що економія газу для опалення таких будинків становитиме 20-30%.

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"Потрібно мінімум 20-30 років для того, щоб модернізувати весь житловий фонд, якщо рухатись темпами по 3% від загальної кількості будинків на рік", – вважає виконувач обов'язків голови Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

Система "Простір житлово-комунальних послуг"

В Україні планують запуск проєкту-системи "Простір житлово-комунальних послуг" – нового ресурсу з комунальних послуг.

"Важливим напрямком стало створення єдиної інформаційно-аналітичної системи щодо надання житлово-комунальних послуг", – повідомив він.

Шмигаль нагадав, що в Україні досі відсутній інструмент, яким громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою житлово-комунального господарства.

Раніше ми повідомляли, що українці розпочнуть платити за водопостачання більше з 1 січня 2022 року. Такі зміни дозволила запровадити Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року для українців виросли тарифи на доставку газу Цей тариф українці платять додатково до основної плати за газ, яку "Нафтогаз" пропонує по 7,96 грн/куб.