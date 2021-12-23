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Українцям знизять суми у платіжках: коли розпочнеться масштабна реформа ЖКГ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 14:46
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В Україні планують запуск проєкту-системи "Простір житлово-комунальних послуг"
Заощадити допоможе утеплення багатоквартирних будинків
Заощадити допоможе утеплення багатоквартирних будинків / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році в Україні розпочнеться масштабна програма з утеплення багатоквартирних будинків, яка допоможе знизити суми у платіжках українців.

Про це написав у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні затвердили законопроєкт, який дозволить системно та оперативно розвивати програму енергомодернізації в Україні. Документом пропонується спростити порядок створення ОСББ і скоротити кількість процедур та часу, необхідних для початку проєкту з термомодернізації житлових будинків", – написав прем'єр.

За його словами, метою цієї програми є скорочення втрати тепла й споживання газу, що, відповідно, допоможе знизити суми в платіжках населення.

Крім того, в Україні планують запуск проєкту-системи "Простір житлово-комунальних послуг" – нового ресурсу щодо комунальних послуг.

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"Важливим напрямком є створення єдиної інформаційно-аналітичної системи щодо надання житлово-комунальних послуг", – повідомив він.

Шмигаль нагадав, що в Україні досі відсутній інструмент, яким громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою житлово-комунального господарства.

В Україні подорожчає комуналка

На початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги, зокрема опалення. Незабаром тарифи можуть зрости на 6%. Оскільки ціни на опалення та газ взаємопов'язані, а вартість газу на світовому ринку б'є рекорди.

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Водночас експерти вважають, що тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%. За їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости у 2023-2024 роках:

  • у 2023 році українці платитимуть на 10% більше;
  • 2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

Раніше ми повідомляли, що кияни отримали нові платіжки за комунальні послуги, де вказано додатковий платіж від постачальника – абонентська плата.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні зміняться тарифи на доставку газу – більшості українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

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