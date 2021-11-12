Мобільний телефон стане на заваді? Що буде із субсидіями для українців

Субсидія зберігається, якщо один зі співвласників має пільгу / Фото: Колаж: Сьогодні

У державному "Нафтогазі" розвіяли міфи про субсидії на комуналку для українців та пояснили, що зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися клієнту до цього.

Про це повідомляє пресслужба.

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Там повідомили, що для подання заявки на приєднання до НАК "Нафтогаз" не потрібна довідка про отримання субсидій.

"Ба більше, з лютого 2021 року компанія налагодила обмін даними про пільги та субсидії в електронному форматі з органами соціального захисту", – йдеться у повідомленні.

Щодо втрати субсидії після переходу на тарифний план "Фіксований", то українці не втрачають цього права, а ціна зафіксована до 30 квітня 2022 року на рівні 7,96 грн/куб. м. Для українців, що потрапили до постачальника "останньої надії", також зберігаються усі пільги та субсидії.

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Також субсидія зберігається, якщо один зі співвласників має пільгу. Виявилося, що для цього необов'язково бути співвласником, достатньо реєстрації за адресою.

Ще один розвіяний міф – це втрата допомоги на комуналку через мобільний телефон. Ще влітку 2021 року Кабмін вилучив норму про наявність мобільного телефону як перешкоду для отримання житлової субсидії.

Які документи потрібні для оформлення субсидії?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення по її призначення до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

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Громадянин надає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися по призначення житлової субсидії;

довідки про доходи (за потреби);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності боргу);

договір найму (оренди) житла (за наявності).

Раніше ми повідомляли, що у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може розпочати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить для громадян оформлення допомоги, а для держави – перевірку субсидіантів.