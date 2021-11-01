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В красной зоне украинцам раздают деньги на коммуналку. Сколько можно получить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 ноября, 18:36
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Для украинцев нормативы потребления коммунальных услуг увеличат на 50%
Сэкономленное можно оставить на собственные нужды
Сэкономленное можно оставить на собственные нужды / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам, которые проживают в красной зоне карантина на 50% увеличили размер субсидии. Поскольку семьи, которые вынужденно больше времени проводят дома, тратят больше электроэнергии, воды и газа.

Решение обнародовали на официальном сайте Министерства социальной политики.

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Поскольку в Украине монетизированы субсидии, а семья не стала тратить больше денег на коммуналку, то сэкономленное можно оставить на собственные нужды.

Например, если пенсионер получает 3,7 тыс. грн и живет один в стандартной однокомнатной квартиры, то за коммуналку может платить всего 450 грн. Остальное же за него компенсирует государство, за счет субсидии.

Такой украинец получит 1,7 тыс. грн на оплату коммуналки, а если бы регион находился в зеленой зоне, то он бы получи всего тысячу гривен. Это связано с тем, что все нормативы потребления увеличат на 50%.

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Какие доходы учитываются при расчете?

  • заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • социальные выплаты, назначаемые структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения;
  • пенсия;
  • стипендия;
  • другие доходы.

Какие документы необходимы для оформления субсидии?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
  • справки о доходах (при необходимости);
  • копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
  • договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.

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Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства сделает проще проверки субсидиантов.

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