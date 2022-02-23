Українці масово скуповують зброю — яку та за скільки

Українці масово скуповують зброю / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цьогоріч кількість продажів зброї, у порівнянні з 2021 роком, зросла.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, найбільше зброї реалізується саме у східних регіонах держави.

"Торік за лютий продано менше ніж 10 тис. одиниць, то за той же місяць цього року ця цифра сягнула 10300 одиниць... Субʼєкти господарювання нам дійсно повідомляють, що люди почали скуповувати більше зброї. Наші люди скуповують не гречку, а зброю", — сказав Фацевич.

Також, за словами колишнього народного депутата Борислава Берези, у Києві люди масово беруть довідки для отримання дозволу і скуповують зброю на випадок війни з Росією.

"Сьогодні спілкувався зі своїм сімейним лікарем. І вона мене попросила вгадати, що саме вона виписує сьогодні найбільше? Я припустив, що це рецепти чи лікарняні. Виявилось, що ні. За останні тижні вона виписала величезну кількість довідок для отримання дозволу на зброю. На моє запитання, йде рахунок на десятки дозволів чи більше, вона відповіла, що рахунок йде на сотні. І запит не слабшає", – написав Береза у своєму Telegram-каналі.

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Найпопулярніша зброя серед українців

Серед українців найпопулярнішою зброєю є та, що не вимагає дозволів. Про це в коментарі "Сьогодні" повідомив продавець магазину зброї волинянин Максим.

Він зауважив, що до цього переліку входять:

газові балончики;

пневматичні пістолети;

револьвери під патрон Флобера.

Це зброєю фактично не вважається і кожен може придбати її, якщо вам, звісно, виповнилося 18 років. У топі, за словами Максима, газові балончики. Серед зброї "дорослої" звичайний українець може придбати мисливську рушницю. Ціни їх варіюються від 6 до 7 тис. грн. Проте для такого потрібен вже дозвіл.

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"Поширеними також є пневматичні пістолети. Наприклад, та ж популярна репліка фірми Glock. Призначені вони зазвичай для страйкболу, дозволи на них не потрібні, а поранити ці пістолети фактично не можуть. Хіба що залишать гематому", — говорить Максим.

За його словами, доволі поширеними є також і спортивні пістолети тієї ж фірми Glock. Коштують вони від 37 тис. грн, але теж мають певні особливості використання.

Загалом, найпопулярніші серед українців гладкоствольні помпові рушниці (від 5 тис. грн) та громадянська версія автоматів Калашникова (орієнтовно 25 тис. грн).

Як отримати дозвіл на зброю?

За словами заступника голови Нацполіції (НПУ) Олександра Фацевича під час брифінгу в Укрінформі, щоб отримати дозвіл на придбання зброї, необхідно пройти певну процедуру:

написати заяву у поліцію, до якої долучити пакет документів;

пройти навчання;

після отримання дозволу та придбання зброї, її необхідно зареєструвати за місцем проживання, аби правоохоронці тримали на контролі.

"Люди купляють або спортивну, або мисливську зброю. І повний пакет документів, і спецперевірку, і навчання людина проходить", — сказав він, зазначивши, що, наприклад, контроль НПУ за обігом у тому числі мисливської зброї обов'язковий, адже із нею по вулиці просто так не можна ходити.

Він додав, що купівля зброї без перевірки — це вже кримінальна відповідальність.

Закон про володіння зброєю

Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. Про це стало відомо на засіданні Ради. Законопроєкт №5708 підтримали зі скороченим строком підготовки до другого читання.

Основні його тези:

здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

розробити порядок видачі медичного заключення (висновку) про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документа на цивільну вогнепальну зброю, який передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок;

розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити повноваження суб’єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;

визначити загальні засади здійснення права і виконання обов’язків власників цивільної вогнепальної зброї;

встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;

передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;

визначити поняття зон вільних від зброї;

прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів;

визначити загальні засади володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;

врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України;

передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

З чим повʼязане збільшення кількості продажів зброї?

Постійні новини про ескалацію, визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР", повідомлення про наказ привести армію РФ у бойову готовність, — це та інше спонукає українців задуматися про захист себе та своїх рідних.

Тож українці масово беруть довідки на дозвіл та "змітають" полиці збройних магазинів.

На фоні такої паніки люди не лише скуповують зброю, а й сіють хаос навколо ринку валют.

Загалом негативні настрої в суспільстві коштують Україні, за словами керівника Офісу президента Ростислава Шурми, 2-3 млрд дол. фінансових втрат на місяць. Це, зокрема, і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень.

Раніше ми розповідали, чому рубль став найнестабільнішою валютою у світі. Також ми писали, як Україна вплинула на капітуляцію російського ринку.