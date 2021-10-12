Українці через ріст цін перейшли у режим суворої економії – опитування

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Серед жителів міст України з населенням понад 50 тис, 90% помітили зростання цін на товари за останні декілька місяців (90%). А 39% наших співвітчизників почали економити на товарах та обирати більш дешеві пропозиції.

Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Зростання цін

Українці економлять на продуктах харчування (59%), одязі (51%), розвагах (37%), взутті (31%). А 24% опитаних, через подорожчання, почали менше споживати певних товарів.

Йдеться про такі:

розваги – 46%);

алкоголь – 38%;

одяг – 37%;

продукти харчування – 33%.

Оренда житла

Українців запитали не лише про ціни, а і про нерухомість. Більшість українців проживають у власному житлі, лише 16% наших співвітчизників проживають у орендованих будинках чи квартирах. У той же час, із 75% тих, у кого власне житло, 34% коли-небудь його орендували.

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Орендарі обирають житло орієнтуючись на його ціну, із тисячі опитаних 70% назвали вказали ціну, як один з найважливіших факторів.

Іншими важливими факторами є:

транспортна розв’язка – 43%;

район міста, що подобається найбільше – 36%;

наявність техніки (холодильник, пральна машина тощо) – 32%;

близькість до роботи – 30%.

Українці, що орендують житло, протягом життя змінюють його. Більшість опитаних змінили 1-2 квартири/будинки (43%). Від 3 до 4 квартир/будинків (28%), від 5 квартир/будинків і більше (18%).

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Причинами зміни житла називають зміну місця роботи (31%), бажання орендодавця (29%) та ціну, що не влаштовувала (28%).

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Які продукти подорожчали в жовтні

З початку жовтня в Україні зросли ціни на овочі "борщового набору", м'ясо, яйця та інші продукти. Так, збільшилися роздрібні ціни на яловичину – зросли на 12% (близько 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) і свинину на 4% (122,20 грн/кг).

Також в Україні зростають ціни на крупи, а вартість гречки взагалі б'є рекорди. Виробники кажуть, що вирощувати її стає все складніше і невигідніше.

Які продукти в Україні ще подорожчали – читайте в нашому матеріалі.