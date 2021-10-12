Украинцы из-за роста цен перешли в режим строгой экономии – опрос

Майже всі українці помітили подорожчання товарів та послуг / Фото: Коллаж: Сегодня
Среди жителей городов Украины с населением более 50 тыс, 90% заметили рост цен на товары за последние несколько месяцев (90%). А 39% наших соотечественников начали экономить на товарах и выбирать более дешевые предложения.
Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.
Рост цен
Украинцы экономят на продуктах питания (59%), одежде (51%), развлечениях (37%), обуви (31%). А 24% опрошенных, из-за подорожания, стали меньше потреблять определенных товаров.
Речь идет о таких:
- развлечениях – 46%);
- алкоголе – 38%;
- одежде – 37%;
- продуктах питания – 33%.
Аренда жилья
Украинцев спросили не только о ценах, а и о недвижимости. Большинство украинцев проживают в собственном жилье, лишь 16% наших соотечественников проживают в арендованных домах или квартирах. В то же время, с 75% тех, у кого собственное жилье, 34% когда-нибудь его арендовали.
Арендаторы выбирают жилье ориентируясь на его цену, из тысячи опрошенных 70% назвали указали цену, как один из важнейших факторов.
Другими важными факторами стали:
- транспортная развязка – 43%;
- район города, который нравится больше – 36%;
- наличие техники (холодильник, стиральная машина и т. д.)- 32%;
- близость к работе – 30%.
Украинцы, которые арендуют жилье, в течение жизни меняют его. Большинство опрошенных изменили 1-2 квартиры/дома (43%). От 3 до 4 квартир/домов (28%), от 5 квартир/домов и более (18%).
Причинами изменения жилья называют изменение места работы (31%), желание арендодателя (29%) и цену, которая не устраивала (28%).
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Какие продукты подорожали в октябре
С начала октября в Украине выросли цены на овощи "борщевого набора", мясо, яйца и другие продукты. Так, увеличились розничные цены на говядину – выросли на 12% (около 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) и свинину на 4% (122,20 грн/кг).
Также в Украине растут цены на крупы, а стоимость гречки вообще бьет рекорды. Производители говорят, что выращивать ее становится все сложнее и невыгодно.
Какие продукты в Украине еще подорожали – читайте в нашем материале.