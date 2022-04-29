Українці платитимуть більше за бензин: коли ліквідують дефіцит пального на АЗС

Бензин в Україні стане ще дорожчим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці днями могли відчути дефіцит пального на заправках в окремих областях.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, тимчасові незручності пов’язані з діями російських загарбників.

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Війська РФ завдали потужних ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який був основним виробником пального в Україні. Знищили також низку великих нафтобаз із запасами

"Мета країни-агресора РФ – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального", – наголосила Свириденко.

Ліквідація проблем

За найближчі 7 днів у Мінекономіки обіцяють розв’язати проблему. Щодня над цим питанням співпрацюють з Міненерго та операторами ринку.

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Свириденко переконує, що оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. Упродовж тижня нафтопродукти мають ввезти в Україну.

"Ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", – додала вона.

Раніше уряд скасував акциз і зменшив ПВД з 20% до 7%, що дозволило втримати ціни на бензин на прийнятному рівні. Ці та інші рішення суттєво зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках.

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Прогнози експертів

На багатьох українських заправках уже не знайти бензину, деякі водії зіткнулися з обмеженнями до 10 літрів в одні руки. Чимало українських трейдерів змушені були згорнути роботу через високі ціни та проблеми з логістикою.

Великі компанії підписали контракти на постачання пального безпосередньо з європейських портів. Але в Європі немає достатньої кількості рухомого складу, щоб доставити його в Україну. Найбільша проблема саме з бензином, дизельного пального в Україні трохи більше.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, частково дефіцит проводу і державне регулювання цін на пальне. Дрібні компанії не можуть скористатися бензовозами, оскільки не можуть продавати пальне дешевше цін, які встановив Кабмін.

"Якби уряд зараз скасував держрегулювання цін, то пальне подорожчало б на 2-3 гривні за літр, але воно з'явилося б на ринку.Найімовірніше, подешевшав би і автогаз. Його зараз продають з великою маржинальністю саме через дефіцит бензину", – додав експерт.

У перспективі українцям доведеться забути про бензин А-92. У Європі його не продають, і виробляли його лише на пошкодженому Кременчуцькому НПЗ. Наразі запаси цього пального закінчуються і взяти його нема де.

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