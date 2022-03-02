Українців чекає важливе нововведення – що зміниться зовсім скоро

Куди звертатися для продовження паспорту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Строк чинності закордонних паспортів українців може продовжуватись на 5 років починаючи з березня 2022 року.

Про це повідомляє Державна міграційна служба (ДМС).

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В паспорти батьків або законних представників дитини вклеюватимуть фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних. Це зроблено для того, щоб посвідчити їхню особу та громадянство, а вклейка та надпис є підтвердженням цих даних.

Для продовження строку чинності документа або вклеювання фотокартки дитини потрібно звернутись у територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Таке рішення уряд ухвалив через запровадження в країні воєнного стану.

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Українцям перестали видавати паспорти

Через війну з Росією в Україні зупинили роботу інформаційно-комунікаційних систем міграційної служби.

Також не надається перелік адміністративних послуг, зокрема не вклеюють фотографії в паспорт українцям, яким виповнилося 25 та 45 років.

В умовах воєнного стану можна надавати навіть прострочений паспорт, цього досить для посвідчення особи.

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"Сьогодні" раніше писали, як працюватимуть "Укрпошта" та "Нова пошта", а також розповідали, які пільги для українців запровадили мобільні оператори ЄС.