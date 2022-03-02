Украинцев ждет важное нововведение – что изменится совсем скоро

Куда обращаться для продления паспорта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Срок действия загранпаспортов украинцев может продолжиться на пять лет начиная с марта 2022 года.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба (ГМС).

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В паспорта родителей или законных представителей ребенка будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных.

Это сделано для того, чтобы удостоверить их личность и гражданство, а вклейка и надпись будут подтверждением данных.

Для продления срока действия документа или вклеивания фотографии ребенка нужно обратиться в территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

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Такое решение правительство приняло в связи с введением в стране военного положения.

Украинцам перестали выдавать паспорта

Из-за войны с Россией в Украине приостановили работу информационно-коммуникационных систем миграционной службы.

Также не предоставляется ряд административных услуг, в частности не вклеивают фотографии на страницы после исполнения гражданам 25 и 45 лет.

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В условиях военного положения можно предъявлять даже просроченный паспорт, этого достаточно для удостоверения личности.

"Сегодня" раньше писали, как будут работать "Укрпочта" и "Новая почта", а также рассказывали, какие привилегии для украинцев ввели мобильные операторы ЕС.