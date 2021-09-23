Україна стане постачальником водню в Європу – ГТС будують коридор в Німеччину

Водень стане відігравати значну роль до 2050 року, коли європейська економіка досягне вуглецевої нейтральності / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна, Словаччина, Чехія та Німеччина створять "Центральний водневий коридор", через який водень буде поставлятися з України в країни ЄС.

Про це повідомляє Оператор газотранспортних систем України.

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У проекті беруть участь чотири компанії – NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії), EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ) і OGE (ведуча компанія-оператор ГТС Німеччини).

"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим фактором програми по декарбонізації в найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, стане відігравати значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми повинні почати дослідження цих можливостей вже сьогодні", – сказав заступник генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України Павло Станчак.

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За його словами, водень – це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження в масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню

Відзначимо, що водневий коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання існуючої газової інфраструктури в поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи і компресорні станції. Це дозволить забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною.

Уже в 2022 році компанії планують перевірити потужність і вартість коридору. Очікувані обсяги транспортування – до 120 ГВт-год в день.

Водень в процесі "зеленого переходу"

Прихильники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє тільки воду, можна використовувати в різних сферах:

як заміну палива в промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі і цементу):

в автомобілях замість бензину;

для опалення будинків;

в якості чистої енергії для інших комунальних послуг, коли сонячна і вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики в міру необхідності).

Зелений водень найбільш ефективний на шляху декарбонізації. Його отримують за допомогою поновлюваних джерел енергії (ВДЕ), головним чином при електролізі води. Однак частка такого водню поки невелика, 78% цього палива досі проводиться за допомогою переробки газу і нафти, що не відповідає всім вимогам "зеленого переходу".

Раніше ми повідомляли, що:

в 2020 році в рамках Європейського зеленого угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

в Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку в зелений водень.

а в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100% -му водні