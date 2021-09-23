Украина станет поставщиком водорода в Европу – ГТС строят коридор в Германию

Водород станет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика достигнет углеродистой нейтральности / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина, Словакия, Чехия и Германия создадут "Центральный водородный коридор", через который водород будет поставляться из Украины в страны ЕС.

Об этом сообщает Оператор газотранспортных систем Украины.

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В проекте участвуют четыре компании – NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии), EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии), Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, станет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня", – сказал заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

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По его словам, водород – это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода

Отметим, что водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

Уже в 2022 году компании планируют проверить мощность и стоимость коридора. Ожидаемые объемы транспортировки – до 120 ГВт-ч в день.

Водород в процессе "зеленого перехода"

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):

в автомобилях вместо бензина;

для отопления домов;

в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Зеленый водород наиболее эффективен на пути декарбонизации. Его получают посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом при электролизе воды. Однако доля такого водорода пока невелика, 78% этого топлива до сих пор производится с помощью переработки газа и нефти, что не отвечает всем требованиям "зеленого перехода".

Ранее мы сообщали, что:

в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

в Южной Корее обнаружили способ превращения аммиака в зеленый водород.

а в Финляндии уже начали испытания двигателя на 100%-м водороде.