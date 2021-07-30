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Україна оскаржить сертифікацію "Північного потоку – 2": що це дасть

30 липня, 10:49

Ксенія Капустинська

В "Операторі ГТС України" розглядають песимістичний сценарій розвитку ситуації з російським газопроводом

Україна та Польща виступлять проти сертифікації газопроводу / Фото: "Нафтогаз Украины", Reuters/Anton Vaganov

Роботу російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть сертифікувати в Європейському Союзі вже в 2021 році. Однак таке рішення планують оскаржити Україна і Польща – країни, які найактивніше виступають проти "Північного потоку – 2". Оскарження не зупинить запуск проєкту, але може призвести до введення обмежень на використання газопроводу.

Про таке песимістичному сценарії розповів глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в ефірі Радіо НВ. За оптимістичним сценарієм, "газопровід ніколи не запрацює", вважає Макогон.

"Це (сертифікація "Північного потоку – 2". – Ред.) буде миттєво оскаржено Європейською комісією, польським урядом, нашим урядом. І можуть бути деякі обмеження на використання – 50% тощо", – сказав Макогон.

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Плани Росії

Нагадаємо, в кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". Ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

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